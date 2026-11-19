Detenido en Guadalajara por asesinato de una mujer en California

Un operativo realizado con información compartida entre la Policía de Jalisco, la Fiscalía General de la República, INTERPOL México y los Marshal de Estados Unidos, dejó como resultado la aprehensión de Filiberto “N”, alias “El Homy”, quien está señalado como autor de un feminicidio cometido en Los Ángeles, California, en agosto de 2019.

El fugitivo de la justicia norteamericana tiene 53 años de edad y es originario de Colima; contaba con una orden captura con fines de extradición emitida en octubre de 2024 por un Tribunal de Distrito de los Estados Unidos.

El individuo fue localizado cerca de la confluencia de las calles Abedul y Primavera, en la Colonia del Fresno, perteneciente al municipio de Guadalajara.

El caso por el que era buscado es el asesinato de una mujer cometido con arma de fuego, pero no se dieron más detalles.

La Secretaría de Seguridad Jalisco resaltó que la detención fue resultado de patrullajes de la Policía Cibernética, el monitoreo en tiempo real de la Unidad de Drones y el despliegue coordinado de elementos de las Fuerzas de Operaciones Especiales (FOEP), el Escuadrón Aerotáctico y la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República para intervenir el perímetro en el citado cruce de la Colonia del Fresno.

Una vez rastreado y capturado, el objetivo fue trasladado a las instalaciones de la FGR, donde se continuará con el procedimiento legal de puesta a disposición ante las autoridades estadounidenses.