Captura del "Playboy"

Agentes de la Policía de Jalisco rastrearon y capturaron en el municipio de Mixtlán a un objetivo prioritario de la justicia de los Estados Unidos, buscado por explotación sexual de menores y posesión de pornografía infantil, ligado a la red de “Chucky 69”.

La detención se logró luego de que el Servicio de Marshals estadounidense compartió información sobre quien está identificado como Pedro León Jr., de 33 años, alias “El Playboy”, originario de California, quien era buscado desde abril de 2021.

A través del cruce de los datos compartidos, la Policía Cibernética y la unidad de Drones desplegaron un monitoreo que permitió ubicar al sujeto en la comunidad de Cuyutlán, en la Región Costa - Sierra Occidental de Jalisco.

Un despliegue de la Fuerza de Operaciones Estratégicas de Protección Ciudadana (FOEP), el Escuadrón Aerotáctico a bordo del helicóptero Blackhawk y el Grupo de Operaciones Tácticas a bordo de una unidad martillada Goliat, condujo a la captura de un sujeto con las características del fugitivo.

Una vez que se corroboró la identidad del sujeto, se entabló comunicación con el Servicio de Marshals y el Instituto Nacional de Migración y se iniciaron los trámites para el traslado hacia el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, para su puesta a disposición de la autoridad estadounidense.

Captura del "Playboy"

El 11 de noviembre, se informó sobre la captura en Tequila, Jalisco, de Adalberto Rodríguez, alias “El Chuky 69”, supuesto líder de una red de pornografía infantil internacional con operaciones en California, Texas, Guerrero, Chapala, Tequila, Puerto Vallarta, Haití, Honduras, Colombia y Canadá.