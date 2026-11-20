El Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (IPEJAL) presentó una nueva denuncia penal ante la Fiscalía del Estado por presuntas irregularidades relacionadas con la emisión de certificados de Transportación Marítima Mexicana (TMM), inversión en la que destinó más de mil 600 millones de pesos entre 2011 y 2016.

IPEJAL presenta nueva denuncia por afectaciones en inversión de Transportación Marítima Mexicana (Cortesía)

La denuncia fue presentada el 17 de noviembre por la Dirección Jurídica y la Consejería Jurídica del Instituto, en cumplimiento del acuerdo aprobado por su Consejo Directivo el pasado 4 de noviembre. Las acciones legales señalan posibles delitos de fraude, administración fraudulenta y abuso de confianza contra los actores involucrados en la emisión de los certificados.

De acuerdo con el IPEJAL, esta nueva denuncia corresponde a hechos distintos y posteriores a los que ya investiga la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, a partir de una denuncia presentada por la Contraloría del Estado en diciembre de 2021, relacionada con decisiones de inversión de administraciones anteriores.

A estas acciones se suma una queja y denuncia presentada el 19 de noviembre de 2026 ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), con la finalidad de que el organismo investigue la actuación de los participantes en la emisión de los certificados.

Entre los aspectos que el Instituto solicitó revisar se encuentran la información difundida a los inversionistas, la falta de vigilancia en favor de los tenedores y las razones por las que la calificación de los certificados se mantuvo durante años sin modificaciones, pese al deterioro de la emisión.

El impacto financiero se hizo evidente el 1 de octubre de 2026, cuando disminuyó la calificación de las tres series de certificados. Hasta el 30 de septiembre, la posición del IPEJAL en estos instrumentos estaba valuada en 2 mil 428 millones de pesos.

Después de la reducción, el proveedor de precios valuó la serie TMMCB 10 en 376.5 millones de pesos, mientras que las series TMMCB 10-2 y TMMCB 10-3 quedaron valuadas en cero. En conjunto, el ajuste representa una minusvalía de 2 mil 51.5 millones de pesos para el Instituto.

El IPEJAL informó que conserva la totalidad de sus títulos y los derechos correspondientes como tenedor, por lo que aseguró que ejercerá las acciones legales a su alcance para proteger el patrimonio de las y los servidores públicos del estado.