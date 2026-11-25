La Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP) presentó los avances de infraestructura hídrica, movilidad, salud y conectividad durante la glosa del Segundo Informe de Gobierno, en una comparecencia ante el Congreso de Jalisco encabezada por su titular, David Miguel Zamora Bueno.

Ante la Comisión de Planeación, Ordenamiento Territorial y de la Gestión del Agua, presidida por la diputada Mariana Casillas Guerrero, el funcionario informó sobre las obras ejecutadas del 1 de octubre de 2025 al 30 de septiembre de 2026 y respondió a los cuestionamientos de las distintas bancadas.

En materia de agua, Zamora destacó la coordinación con la Comisión Estatal del Agua (CEA) y el SIAPA para modernizar y ampliar la Planta Potabilizadora 1 (PP1) de Miravalle, que contempla un nuevo tren de potabilización con capacidad de tratamiento de 2 mil litros por segundo. También mencionó la construcción del cárcamo de bombeo La Calera, en Tlajomulco, como parte de los proyectos para mejorar el abastecimiento y la calidad del agua en el Área Metropolitana de Guadalajara.

En movilidad, sobresalió la transformación integral de la Carretera a Chapala, con concreto hidráulico, infraestructura hidrosanitaria y pluvial, banquetas, ciclovías, alumbrado y arbolado. A esto se suma la primera etapa de la Línea 5, Mi Macro Aeropuerto, que entró en operación durante 2026, mientras continúan los trabajos de ampliación de la vialidad hacia el entronque con El Salto.

El secretario también mencionó la ampliación de Mi Macro Periférico hacia Tonalá, con las estaciones El Bethel y Zapotlanejo, así como las intervenciones en avenida Juan Gil Preciado, Camino Real a Colima, el Nodo Vial Las Juntas y avenida Federación, en Puerto Vallarta.

Por medio del Plan Carretero Estatal 2025-2030, la dependencia realizó trabajos de reconstrucción, conservación y mantenimiento en más de 3 mil 800 kilómetros de carreteras estatales.

En infraestructura hospitalaria, se reportaron avances en la modernización del Hospital General de Occidente, en Zoquipan, y trabajos en los hospitales civiles Fray Antonio Alcalde y de Oriente. También se incluyeron obras en Encarnación de Díaz, La Barca, Cocula y Tepatitlán, además del Centro de Autismo y Discapacidad Intelectual de este último municipio, que comenzó operaciones en mayo, y una nueva sede en Puerto Vallarta, cuya construcción inició en julio.

Durante la comparecencia también se abordaron los mecanismos de colaboración con otras instituciones para ejecutar proyectos como el tercer edificio de Ciudad Creativa Digital, las nuevas Salas de Juicios Orales en Puente Grande y la ampliación del área de Urgencias del Hospital Civil Juan I. Menchaca, así como el Hospital Civil Escuela de Puerto Vallarta.

Zamora Bueno resaltó, además, los fondos FOCOCI y FONDEREG como instrumentos para apoyar a los municipios en obras de vialidades, espacios públicos y unidades deportivas, mediante la suma de recursos.

Al ejercicio legislativo asistieron integrantes de la Comisión de Planeación, Ordenamiento Territorial y de la Gestión del Agua y representantes de las distintas bancadas, quienes plantearon sus inquietudes sobre los proyectos y el desarrollo de infraestructura en Jalisco.