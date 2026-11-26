El fallecimiento del comisario de la Policía del municipio de Teuchitlán, Manuel Huerta Gutiérrez, ocurrido en una volcadura la madrugada de este jueves, es investigado por la Fiscalía del Estado; sin embargo, en primera instancia se presume que se trata de un accidente.

El suceso tuvo lugar en el tramo El Refugio-San Marcos, de la Carretera Teuchitlán - Ahualulco de Mercado, cerca de La Estanzuela, comunidad en donde por cierto, se encuentra el Rancho Izaguirre, que en marzo del 2025 se hizo viral porque un grupo de buscadores de desaparecidos encontró indicios que hacían presumir que ahí operaba un campo de adiestramiento clandestino controlado por la delincuencia organizada.

Tras el percance sobrevivieron los escoltas, quienes fueron traslados a un hospital para ser atendidos.

En su oportunidad, ellos rendirán declaración sobre la manera en que ocurrió el hecho y quién iba al volante de la camioneta oficial en la que se trasladaban junto al mando policiaco.

Al parecer el vehículo se salió de la carretera y quedó volcado sobre un costado, y debajo de ésta, el cadáver del comisario.