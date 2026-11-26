La rectora de la UdeG fue entrevistada en el Congreso de Jalisco.

La Universidad de Guadalajara (UdeG) mantiene su neutralidad política y no entra en el terreno político-electoral. Así lo aclaró la rectora general Karla Planter Pérez, ante la postura del gobernador Pablo Lemus, quien expresó dudas de asistir al acto de apertura de la Feria Internacional del Libro (FIL), el próximo sábado.

Karla Planter pidió a quienes no lo recuerdan que, desde hace años, en la UdeG conviven y trabajan personas de las más variadas expresiones partidistas y políticas.

“En la Universidad de Guadalajara (UdeG) hay una gran cantidad de simpatizantes, militantes y ex funcionarios de todos los partidos y expresiones políticas y no ha pasado absolutamente nada. No hay nada nuevo, absolutamente nada nuevo. Lo importante y eso es lo que a mí me toca, es cuidar justamente a la Universidad de Guadalajara y que las aspiraciones legítimas que cualquier pueda tener de carácter político, se realicen en otra esfera, ustedes revisen la historia y aquí conviven todas las expresiones políticas”, subrayó.

Entrevistada en el Congreso del Estado, la rectora general afirmó que, tras la salida del secretario general de la UdeG, César Barba Delgadillo, para asumir tareas en Morena, nada debe cambiar y aseguró que en su gestión mantiene relaciones de colaboración con el gobierno de Jalisco, con el gobierno federal y con los distintos alcaldes.

“Mantengo relaciones muy, muy bien (con el gobierno de Jalisco). A lo mejor no les gustará la decisión de algunas personas, de los particulares y ese es asunto de allá. Este asunto es institucional. Yo como rectora mantengo el diálogo con absolutamente todos. Ustedes han visto que yo trabajo muy a gusto con el gobierno del estado, también trabajo muy bien con el gobierno federal y también trabajo muy con los diversos municipios, independientemente del color que sean. Yo estoy afuera del terreno político-electoral”, expresó.

Dijo que el gobernador Pablo Lemus fue invitado al acto de inauguración de la FIL y lo que sí pidió es que la fiesta de los libros quede al margen de cualquier diferencia política.

“Se les invita a todos los actores políticos. La FIL se prepara para durante todo este año… es más, yo haría una petición. No metamos a la FIL en un asunto que nada tiene que ver, que es un asunto político-electoral. Defendámosla verdaderamente, quitémosla de esa discusión”, finalizó.

La coordinadora estatal de MC, Mirza Flores, criticó que el secretario general de la UdeG, César Barba -quien acaba de solicitar licencia a su cargo- brincó a las filas de Morena, lo que puede interpretarse que el partido puede utilizar a los universitarios en el trabajo político.