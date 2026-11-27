A "La Rana" le aseguraron automotores, armas y dinero

Durante otro despliegue de fuerzas federales en Jalisco, fue capturado en Ocotlán, Jonathan “N”, alias “La Rana”, señalado como operador de una célula delictiva del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) vinculada con asesinatos y venta de droga en la región.

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó que la aprehensión de ese cabecilla criminal fue resultado de trabajos de inteligencia e investigación.

A "La Rana" le aseguraron automotores, armas y dinero

Señaló que agentes de la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) ejecutaron en forma coordinada cateos en tres domicilios “en el marco de una investigación por los delitos de delincuencia organizada, contra la salud, en materia de hidrocarburos y acopio y tráfico de armas de fuego”.

Añadió que durante la operación se aseguraron dos armas de fuego, cartuchos, seis vehículos, un dron, una máquina contadora de dinero, dispositivos electrónicos y dinero en efectivo.

“Las instituciones del Gabinete de Seguridad continuaremos trabajando de manera coordinada para detener a los generadores de violencia, desarticular las estructuras criminales y avanzar en la construcción de la paz en Jalisco”.

A "La Rana" le aseguraron automotores, armas y dinero

El detenido y señalado como líder de una célula delictiva -del que se sabe de forma extraoficial que se llama Jonathan Alexis Ramírez García, quedó a disposición del Ministerio Público de la Federación.