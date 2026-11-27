Héctor Castro, Mauricio Galindo Tovar (presidente), Salvador Romero (al micrófono), Claudia Valdez y Augusto Castruita, integrantes del Comité Pro Defensa del Bosque Urbano.

Vecinos de Ciudad Bugambilias, donde habitan alrededor de 20 mil personas, buscarán el diálogo con el alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, para que el gobierno municipal deje sin efecto las licencias para construir zonas comerciales en el bosque urbano que tiene una superficie de 35 mil metros cuadrados.

Salvador Romero Valencia, vocero de la Comisión Pro Defensa del Bosque Urbano de Ciudad Bugambilias, informó que por acuerdo de la asamblea de colonos, se acordó agotar la vía del diálogo, a fin de que el gobierno de Zapopan respete el área verde que se localiza en el ingreso al fraccionamiento, junto a la avenida prolongación López Mateos Sur.

Incluso, pedirán ser recibidos por el gobernador Pablo Lemus, ya que cuando fue alcalde de Zapopan, hizo un compromiso público de proteger el bosque urbano, algo que al actual presidente municipal ya se le olvidó.

“En la asamblea rechazamos el acuerdo entre desarrolladores y el Ayuntamiento de Zapopan, mediante el cual uno le entrega al otro una parte de los terrenos, como una donación anticipada para destinos específicos. Se reserva otra parte donde el Ayuntamiento ya les dio licencias de edificación, certificado de alineamiento y número oficial. Lo rechazamos categoricamente porque no fuimos llamados como terceros interesados a esa negociación que realizaron”, explicó el representante.

El Comité Pro Defensa del Bosque Urbano de Ciudad Bugambilias realizó una conferencia de prensa para fijar un posicionamiento de un acuerdo que se realizó “a espaldas” de los colonos.

Romero Valencia dijo que de concretarse las construcciones afectarían gravemente la calidad de vida de las familias de Ciudad Bugambilia y terminarían por colapsar la vialidad principal y el entronque con la avenida López Mateos.

En la rueda de prensa, a la que acudieron también el presidente del Comité vecinal, Mauricio Galindo, Claudia Valdez, Augusto Castruita y Héctor Castro, se dijo que esos acuerdos con el Ayuntamiento de Zapopan, deben presentarse y aprobarse en una asamblea de colonos.

“La asamblea nos dio un mandato de que intentemos dialogar con la autoridad municipal, dialogar con el alcalde, para intentar llegar a acuerdos y dialogar inclusive con los desarrolladores. En caso de no tener éxito, dialogar con el gobernador, quien hizo un compromiso con la comunidad, siendo alcalde de Zapopan”, precisó Romero Valencia.

De no tener una plática cara a cara con Juan José Frangie o con Pablo Lemus, los vecinos de Bugambilias advirtieron que harán una serie de acciones de resistencia civil pacífica.

“Consideremos que ya hay muchos centros comerciales. La avenida López Mateos está absolutamente colapsada de tráfico, por ser un área comercial y habitacional sobre saturada y bosques ya no tenemos. Ustedes recorran la avenida López Mateos, desde la glorieta Colón, hasta donde termina el sur y digan cuántas áreas arboladas existen”, expresó.

El bosque urbano de Bugambilias tiene una superficie de 35 mil metros cuadrados, de los cuales alrededor de 25 mil metros se quedarían como área verde y 15 mil metros cuadrados se pretenden urbanizar.

Añadió que “tenemos el mandato de la asamblea de no ceder un solo metro cuadrado y no permitir que se tale uno solo de los cientos de árboles que ahí existen.

Hace 11 años, cuando los vecinos comenzaron con la lucha a favor del bosque, en el lugar había alrededor de mil árboles. Sin embargo, muchos ejemplares ya no existen, porque se han registrado incendios, algunos de los cuales se cree que han sido provocados en forma intencional.

Desde este viernes, el Comité vecinal hizo la solicitud formal de tener una audiencia con el presidente municipal de Zapopan.

Hace un par de días, la diputada Tonantzin Cárdenas, representante del distrito 4 de Zapopan, solicitó al gobierno de Zapopan que detenga los permisos de edificación en el bosque de Bugambilias.