La lluvia que inició desde el jueves en la Zona Metropolitana de Guadalajara continuará durante este viernes, y las bajas temperaturas seguirán por lo menos hasta la madrugada del sábado, según los pronósticos del clima.

En la capital de Jalisco a lo largo del día, la temperatura estará entre 12 y los 16 grados Celsius, en tanto que por la noche del viernes y la madrugada del sábado bajará a 10 grados.

Las lluvias y ráfagas de viento seguirán durante el viernes en la metrópoli y todo el estado, según lo adelanta el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El mal clima es a causa de la primera tormenta invernal de la temporada que se cierne sobre el occidente de la República y a una masa de aire ártico.

CIERRES VIALES

La pertinaz lluvia en la Zona Metropolitana de Guadalajara hizo que se suspendiera esta mañana de viernes, la implementación del operativo a contraflujo en Avenida López Mateos Sur desde El Palomar hasta Plaza del Sol.

Además fueron cerradas las laterales de López Mateos, entre Copérnico y Conchitas.

Por otra parte, fue cerrado totalmente, por inundación el túnel de Periférico Norte y Belisario Domínguez.

También hay inundaciones en la lateral de la Calzada Lázaro Cárdenas a la altura de Calle Río Seco en el Álamo Industrial, por lo que sólo se puede transitar por los carriles centrales.

Igual hay cierres en Avenida Patria, a la y Avenida Acueducto, en el sentido que va hacia Paseo Royal Country.

PIDE EVITAR ZONAS INUNDADAS Y MANEJAR CON PRECAUCIÓN

La Unidad de Protección Civil y Bomberos de Guadalajara informó que mantiene recorridos preventivos para identificar y atender posibles situaciones de riesgo.

“Te recomendamos tomar precauciones, evitar zonas inundadas y conducir con cuidado. En caso de emergencia, llama al 911″, señaló.

Por su parte, Protección Civil Jalisco difundió que se mantiene el ambiente fresco a frío en gran parte de la entidad, con lluvias moderadas a fuertes que podrían mantenerse intermitentes la mayor parte del día.