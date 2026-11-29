Bifurcaciones, nueva novela de Martha Cerda, se publica en versión bilingüe español/italiano

Conocí a Martha Cerda cuando ella no era ella; es más, ella ni siquiera había nacido. Fue allá, en 2019, casi por estas fechas, cuando mi amiga Imelda Quezada me la presentó: la sacó de su bolsa y me dejó quedarme con ella los siguientes meses. Y me acuerdo bien porque, en ese momento, Martha Cerda no era Martha Cerda: era una tal señora Rodríguez, ¡que ni nombre tenía! Eso sí…a la señora Rodríguez se le da mucho eso de estar guardada en bolsas y desdoblarse en una tal Miss Smith; pero creo que de ella no va este libro… Creo…

Para ese entonces, cuando metí a La señora… en mi mochila, a mí me habían obligado a separarme de mi amante, un tal Enrique Anderson Imbert, quizá les cuente más de él algún día… Lo bueno es que ahora hemos vuelto y ya tengo un hijo que exhibe orgullosamente ese mismo nombre en su portada; pero todo el chisme de cómo una mujer nos separó de él y cómo otra nos unió no viene al caso, porque ninguna de las dos es una escritora, de talle tan importante como el de Martha Cerda.

De lo que sí puedo hablar es de los indicios que fui notando en la escritora para que terminara en esta bifurcación que es su más reciente novela.

A Martha Cerda le gusta jugar con el lenguaje, y no solamente por haber estudiado Derecho y saber que las palabras son muy diestras, pero que proyectan izquierdazos poderosos. Creo que, desde siempre, en su teatro y en su narrativa ha buscado ese juego musical que no es tan recurrente en las nuevas generaciones de escritores, a menos que estén mediados por el rap o que sean poetas en traje de lobo. Pero creo también que Martha Cerda entiende muy bien la literatura porque la ha estudiado y leído con tanto ahínco que hasta una escuela de escritores tiene.

Martha Cerda es una escritora que llegó a los ochenta y sigue produciendo. Y, como les decía, se le notaba el juego de lenguaje, la superposición de realidades y el desdoblamiento de una misma que son dos.

Porque así llegamos al libro que nos reúne: Bifurcaciones. ¡Qué bonito título!, porque habla de dos posibles direcciones, de dos posibles identidades. Meter una tercera ya sería una trifulca; pero se quedó con dos: con una que sueña y con una que duerme. Hay un personaje al que sutilmente le pasa de todo, pero que ya no es el mismo con el que empezamos... Y quizás sean estos desvelos productivos que ha tenido la autora, o que sea Escorpio y por eso no olvide; pero esa doble identidad de la Isabel que debe beber para ocultar su realidad, confrontada con la Isabel del ensueño que pasea por Guadalajara, es un juego interpretativo que nos hace reconocer más al personaje por lo que no es que por lo que tiene.

Y la bifurcación nos permite conocer ese adentro y ese afuera de un mismo ser, con las diferentes etapas y los diferentes modos que ser tratadas. Quizá por ello el epígrafe de Pessoa, que «quiere decir persona en portugués y viene de persona, máscara de los actores romanos».

Todo «Voces en Sordina» tiene una recurrencia muy interesante: ¿quién es el narrador de la historia? Porque Isabel puede serlo, a conveniencia, a veces, porque cuando desconoce lo que ocurre, no es la narradora; pero en otros momentos sí tiene el control completo, aunque la voz narrativa sea una tercera persona que conoce mejor a Isabel que las mismas Isabeles.

La segunda parte de la obra es «(Entre paréntesis)»… que sí, está entre paréntesis el nombre. Esta es —y no— la novela que vimos en «Voces en Sordina»; aquí ya retomamos esos juegos de palabras donde ahora descubrimos que esa Isabel que encontramos en toda la primera parte era un Ismael que ahora es Ismabel. Esto mismo se presentó en Cómo llegar a los ochenta sin sucumbir en el camino. Las identidades trans y el paso de uno a otro género le han interesado recientemente como tema literario. Pero solo por unos instantes… «instrantes», en que descubriremos a ese Ismabel que transita entre uno y otra lado: en que va de la infancia a la madurez y, de nuevo, ad ovum, de la actual Isabel a ese Ismael que fue alguien y que tiene sus restos en una cajita. Ismabel se confunde, explica quién es en una primera persona, en una identidad definida e indefinida por un «yo» narrador que no sabe si es o no el narrador de la historia. ¿Por qué? ¿Quién es? Además, el guiño a La señora Rodríguez es sublime.

Después de un «Luces, cámara —con su silencio— y acción», nos adentramos de regreso a la novela; pero ahora en una segunda persona: ¡soy yo esa Isabel! Soy yo quien estaba en búsqueda de definirme; por eso a este tercer apartado le puso «El nombre del nombre». Y conocemos el destino y el final de Isabel, de todas, de cada una, como si fuera una letanía de mujeres en este largo e isabelino mar.

Porque ¿qué es esta novela sino una bifurcación que se hizo trifulca, que se desdobló en muchas Isabeles añorando su realidad y viendo que —citando a Octavio Paz— «Escribimos para ser lo que somos o para ser aquello que no somos»? Esta escritora, esta Isabel disfrazada de Martha Cerda, nos regaló una novela que adoraremos leer, de ida y vuelta y de vuelta e ida. Y, para vidas: Toda una vida.

PRESENTACIÓN EN FIL 2026

Bifurcaciones, de Martha Cerda, autora tapatía, fundadora de la escuela local de la Sociedad General de Escritores de México (SOGEM), se presentará este lunes 30 de noviembre, a las 18:00 horas en el salón C, del área internacional de FIL Guadalajara.

Presentarán la novela -la cual aparece en edición bilingüe español-italiano- el doctor Ome Galindo, la maestra Chiara Canzioneri y la propia autora.