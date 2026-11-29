Jazmín Ortega, madre de Carlitos, se manifestó para exigir justicia por la muerte de su hijo y pedir que no se conceda la libertad a la mujer acusada por el caso. La protesta se llevó a cabo en el cruce de las avenidas Las Rosas y Mariano Otero, sede de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL), previo a la audiencia de sobreseimiento solicitada por la defensa de la imputada.

La protesta se realizó previo a la audiencia programada a las 10:00 horas de este lunes 30 de noviembre en los juzgados de Puente Grande, donde, de acuerdo con la madre del menor, la defensa pretende utilizar un supuesto error en uno de los documentos de la carpeta de investigación para conseguir que la imputada quede en libertad.

Ortega pidió al juez Joel Landeros revisar cuidadosamente las actuaciones, particularmente la carpeta de investigación y los resultados de la necropsia, antes de tomar una determinación.

De acuerdo con su testimonio, los hechos ocurrieron el 13 de noviembre de 2025, cuando Carlitos se encontraba bajo el cuidado de la pareja de su padre. La mujer habría señalado que la hija de un año y ocho meses lo aventó accidentalmente desde un tercer escalón de las escaleras.

Después del incidente, el niño fue trasladado a la Cruz Verde, donde, según relató su madre, ingresó inconsciente y con un diagnóstico asentado en la nota de urgencias como síndrome del niño maltratado. Debido a la gravedad de su condición, fue llevado primero a la unidad médica 180 y posteriormente al Centro Médico, donde le realizaron estudios especializados.

Ahí, los médicos informaron a la familia que el menor tenía muy pocas células cerebrales vivas. Carlitos permaneció nueve días luchando por su vida, pero falleció el 22 de noviembre de 2025.

Tres días después, el 25 de noviembre, fue detenida la mujer que estaba a cargo de su cuidado.

La madre sostuvo que las lesiones que presentaba el niño no correspondían a una caída por las escaleras, sino que, según la explicación que recibió del personal médico, habrían sido ocasionadas por un agente constrictor, es decir, por una fuerza ejercida por una persona.

“Una niña de un año ocho meses no pudo ocasionar esos golpes que presentaba mi hijo y los mismos doctores lo dijeron. No lo digo yo, lo dicen los doctores”, expresó.

Aunque evitó precisar cuál es el documento que contiene el supuesto error dentro de la carpeta, por tratarse de información relacionada con el proceso, Ortega aseguró que la defensa busca utilizar esa irregularidad para solicitar el cierre del caso.

La madre afirmó que confía en que la resolución judicial permita que el procedimiento continúe y que se haga justicia por la muerte de Carlitos. Advirtió que, independientemente del resultado de la audiencia, seguirá luchando para que el caso no quede impune.