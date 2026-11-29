La presentadora Laura García y el autor, Juan Villoro, en la presentación en la FIL Guadalajara.

Al presentar su nuevo libro “Los héroes numerados”, el escritor Juan Villoro reveló sus anécdotas como aficionado al futbol, las historias de futbolistas que trascienden más allá de la cancha y sobre todo, las hazañas de diversos equipos o crónicas de partidos, como la semifinal del partido Chivas-América, en 1983 en el estadio Azteca, donde hubo una fenomenal bronca con 10 jugadores expulsados de las Águilas y siete del Rebaño.

La presentación la hizo Laura García, conductora del programa “La Dichosa Palabra”, en un salón con cupo lleno en la FIL Guadalajara.

Juan Villoro dedica una de los capítulos del libro a la afición mexicana y otro a varios jugadores, entre ellos al colombiano René Higuita y al español Andrés iniesta. Ahí relata el caso del papá de Iniesta que usaba el número 6 en la camiseta, quien en el Mundial de 2014 jugò la final contra Holanda y la ganó con un gol suyo.

El progenitor del mediocampista no pudo ver el partido de su hijo, por la ansiedad que le generaba esa final.

“Yo quise historias que valieran la pena como está de René Higuita, la de Iniesta. Me parece que además expresa lo que le sucedió a uno los aficionados más extremos que ha habido en el futbol que es el padre de Iniesta. Imagínense tener un hijo que está jugando la final del Mundial y los nervios de ver ese partido. Naturalmente él no pudo ver el partido”, relató.

“Ser aficionado mucha gente piensa que está viendo un espectáculo tranquilamente. Nooo, estás desesperado, cierras los ojos para que gane tu equipo. ‘Si cierro los ojos que juegue mejor’. Tú sales a preparar una quesadilla para los demás y en ese momento tu equipo mete un gol y entonces te dicen ‘Juan quédate en la cocina y ya no regreses’. Y tú dices ‘claro me quedo aquí porque van a jugar mejor si yo estoy en la cocina”, relató. Las personas desean que sus equipos ganen aún con cábalas absurdas, agregó.

En el libro, el seguidor del Necaxa sostiene en uno de los capítulos que si hubiera un Mundial de Aficiones, México sería finalista.

“Pero lo importante es la constancia de que estamos ahí y vamos a armar algarabía y el resultado (del partido) será una sugerencia positiva o negativa, pero no va a enturbiar nuestra felicidad. Si dependiéramos del resultado sufriríamos mucho, seríamos claramente masoquistas siguiendo siempre una selección que no gana lo que quisiéramos que ganara.

-¿Y si sí?, subrayó Laura García, con la frase que animó a los mexicanos en este Mundial.

-Qué bueno que mencionas eso, porque durante mucho tiempo nuestro grito de guerra fue ‘sí se puede’, que era la demostración empírica de que no se había podido (risas). No le decíaamos a la selección ‘juega como antes’ o ‘recupera tu carácter’. No. Sí se puede, has lo que nunca jamás has hecho, conviértete en otra cosa. Cuando este Mundial comenzaron a jugar bien, dijeron ‘tal vez esto funcione’. Y empezamos con el ‘¿Y sí, sí?”. Nos convertimos en el único país del mundo que apoya a un equipo con una pregunta (risas)”, señaló.

En el libro Villoro combina, crónica y ensayos para explorar el futbol como fenómeno cultural, emocional y social.

El título del libro se refiere a los futbolistas que usaron números famosos, como el 10 de Pelé, Maradona o Messi, el 7 de Cristiano Ronaldo o el 14 de Johan Cruyff.