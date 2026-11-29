La autora Magui Martínez Fisher y el líder nacional del PAN, Jorge Romero.

A la política le hace falta dialogar. Ese es el llamado que hace la politóloga, docente y ex diputada en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, Margarita Martínez Fisher, durante la presentación de su libro “Tenemos que hablar”, en la FIL Guadalajara.

La autora demuestra que el verdadero liderazgo no nace de la ambición ni del ego, ni del que grita más fuerte, sino de quien sabe escuchar con profundidad.

El libro ofrece claves para construir un lif¡derazgo de encuentro, sanar el tejido social y renovar la democracia en tiempos de polarización.

Magui Fisher dijo que esa política de la descalificación es responsabilidad de todos los que se dedican a la política y remarcó el “todos”.

“Le está haciendo mucho daño a la democracia y a la política que se busque exaltar el odio en los ciudadanos, por medio del discurso. Esta política que parte al país en dos bandos: la que te clasifica en el momento en que abres la boca o pones un post en las redes sociales y ya te están diciendo: facho, fifí, comunista, chairo. A ver, de las dos partes. La que a quienes buscamos un punto de encuentro nos llaman tibios, la que necesita un enemigo para ganar adeptos”, subrayó.

La docente en las universidades Panamericana y Anáhuac en la CDMX, dijo que a los jóvenes que quieren entrar a la política les preocupa que hoy todo es insulto, teatro y manipulación.

Por ello, dijo que el libro es la respuesta a esas preguntas de los jòvenes.

En la presentación del libro, estuvo presente el líder nacional del PAN, Jorge Romero, quien enfatizó que en un país civilizado las diferencias dialogan, platican, se escuchan. Por eso, hizo un llamado para decirle a los mexicanos que sin el todo, el país no va a salir adelante.

Jorge Romero se refirió al libro de la editorial Panorama:

“Gira en torno a un concepto que es crucial para cualquier país, en cualquier circiunstancia y que hoy en México está roto. Es lo más importante del quehacer político y en México desde hace ocho años está en la basura este concepto. Es el concepto en torno al cual gira este libro que es el concepto del diálogo, de que es lo que puedes lograr o no cuando hay diálogo”, dijo.

La autora dijo que se debe recuperar el verdadero sentido de la política a través de la conversación, la empatía y la búsqueda del bien común.

A la presentación en la FIL Guadalajara, acudieron el líder estatal del PAN, Juan Pablo Colín, el secretario de Educación del gobierno de Jalisco, Juan Carlos Flores Miramontes, así como el diputado federal Miguel Ángel Monraz y la regidora en Guadalajara, Diana González.