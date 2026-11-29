El presidente nacional del PAN, Jorge Romero, fue entrevistado en la FIL Guadalajara.

En Jalisco, registran avances las pláticas para ir en alianza con el PRI, en los 20 distritos electorales locales y federales en 2027, así como en diversas alcaldías, advirtió el líder nacional del PAN, Jorge Romero, entrevistado en la FIL.

A escala nacional, también se busca “amarrar” una coalición con el tricolor, pero será específica, en cada estado y en cada municipio, según la realidad política en cada lugar, dijo.

Por ejemplo, el PAN si busca alianza en los estados de Nuevo León, Michoacán y Jalisco, pero no así en Querétaro y en Aguascalientes.

“Va a ser una alianza que no va a ser a rajatabla, ni igualita en todo el país. Estamos viajando por todo el país y analizando cual es la realidad en cada estado en cada municipio. Te puedo asegurar que va a haber una alianza, para empezar no solamente con el PRI, en muchos estados se est´haciendo una alianza con partidos locales y te lo digo, va a haber una alianza en lo federal para las diputaciones federales, que son las que se renuevan”, dijo.

En Jalisco, aún no se llega a la definición de nombres para las alcaldías de Guadalajara o de Zapopan. Sin embargo, las negociaciones caminan por buen rumbo, expresó Jorge Romero, quien dijo que el objetivo es “frenar a Morena” en el estado.

“Es algo que se está avanzando y estamos evaluando en que municipios sí y en cuales no. Lo que buscamos es -con esto concluyo y es la idea mas importante- optimizar, y lo decimos con toda claridad, una alianza es para optimizar que no llegue a nuestro juicio, el verdadero agente tóxico de este país, que es la mancha guinda y en donde lo logremos, así lo decidiremos”, precisó.

Añadió que el PAN puede ir a las moviizaciones de resistencia civil pacífica, si Morena intenta imponer a la presidenta del INE y cambiar las reglas de la sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados.

“Nos están orillando a la oposición aun límite, en donde pasemos de dar entrevistas, a como lo hicieran los fundadores de este partido: a la resistencia civil pacífica. Pero se los decimos ‘quieren llevarnos a ese límie, no nos vamos a dejar’. Ni en la sobrerrepresentación, ni por supuesto en la renovación de una presidencia del INE”, aseveró.

El presidente nacional del PAN pidió que se cumpla con la ley y que no se ponga “a una títere” al frente del INE.