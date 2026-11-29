En Jalisco, registran avances las pláticas para ir en alianza con el PRI, en los 20 distritos electorales locales y federales en 2027, así como en diversas alcaldías, advirtió el líder nacional del PAN, Jorge Romero, entrevistado en la FIL.
A escala nacional, también se busca “amarrar” una coalición con el tricolor, pero será específica, en cada estado y en cada municipio, según la realidad política en cada lugar, dijo.
Por ejemplo, el PAN si busca alianza en los estados de Nuevo León, Michoacán y Jalisco, pero no así en Querétaro y en Aguascalientes.
“Va a ser una alianza que no va a ser a rajatabla, ni igualita en todo el país. Estamos viajando por todo el país y analizando cual es la realidad en cada estado en cada municipio. Te puedo asegurar que va a haber una alianza, para empezar no solamente con el PRI, en muchos estados se est´haciendo una alianza con partidos locales y te lo digo, va a haber una alianza en lo federal para las diputaciones federales, que son las que se renuevan”, dijo.
En Jalisco, aún no se llega a la definición de nombres para las alcaldías de Guadalajara o de Zapopan. Sin embargo, las negociaciones caminan por buen rumbo, expresó Jorge Romero, quien dijo que el objetivo es “frenar a Morena” en el estado.
“Es algo que se está avanzando y estamos evaluando en que municipios sí y en cuales no. Lo que buscamos es -con esto concluyo y es la idea mas importante- optimizar, y lo decimos con toda claridad, una alianza es para optimizar que no llegue a nuestro juicio, el verdadero agente tóxico de este país, que es la mancha guinda y en donde lo logremos, así lo decidiremos”, precisó.
Añadió que el PAN puede ir a las moviizaciones de resistencia civil pacífica, si Morena intenta imponer a la presidenta del INE y cambiar las reglas de la sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados.
“Nos están orillando a la oposición aun límite, en donde pasemos de dar entrevistas, a como lo hicieran los fundadores de este partido: a la resistencia civil pacífica. Pero se los decimos ‘quieren llevarnos a ese límie, no nos vamos a dejar’. Ni en la sobrerrepresentación, ni por supuesto en la renovación de una presidencia del INE”, aseveró.
El presidente nacional del PAN pidió que se cumpla con la ley y que no se ponga “a una títere” al frente del INE.