El ministro presidente de la SCJN, Hugo Aguilar, la ministra Loretta Ortiz y el director de Justicia TV, Mardonio Carballo, en la FIL.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) quiere distinguirse de sus antecesores, al sostener que el máximo tribunal del país imparte hoy una justicia accesible, incluyente y libre de discriminación.

Así lo afirmaron el ministro presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, las ministras Yasmin Esquivel y Loretta Ortiz y el ministro Giovanni Azarel Figueroa, en la mesa de diálogo “Detrás de las sentencias: razones y soluciones”, realizado en la FIL Guadalajara, como parte del programa FIL Pensamiento.

El ministro presidente Hugo Aguilar hizo una diferencia entre buscar el estado de derecho y el estado de justicia.

“Desde mi perspectiva, durante mucho tiempo identificamos la justicia con el simple hecho de aplicar la norma, confiábamos que, aplicando la norma, en automático llegábamos a la justicia. Confiamos y se hizo narrativa pública que estado de derecho era estado de justicia y esto no corresponde así, en particular, por la diversidad, la complejidad de la problemática de un país tan grande y tan diverso como México. No podemos -desde mi perspectiva- conformarnos con el estado de derecho, debemos construir un estado de justicia”, puntualizó.

La ministra Loretta Ortiz, puso un ejemplo de cómo la SCJN con sus resoluciones reconoció el derecho a la salud plena a un niño sordo de 7 años de edad, a quien una compañía de seguros no le quiso colocar un implante coclear en 2023, para mejorar su audición. En un principio, un juez desechó el caso.

Tras el fallo de la SCJN, el IMSS y el ISSSTE ya reconocen ese derecho de los niños sordos.

“Resolvimos por unanimidad Y determinamos que la exclusión, el no otorgarle ese derecho a ese niño, lo excluía de su derecho a la salud, a la seguridad social -en este caso del niño- y a poder escuchar el resto de su vida”, explicó Loretta Ortiz, quien también usa un implante coclear, ya que es sorda de un oído.

La ministra Yasmìn Esquivel presentó otro caso en el que se le dio la razón a una mujer mexicana seguidora de la religión musulmana, a quien, al tramitar su pasaporte, se lo negaron, porque se opuso a retirar su velo. Ella buscaba ir a Kuwait a trabajar y perdió esa oportunidad laboral.

La Corte emitió jurisprudencia para proteger el derecho de las mujeres musulmanas a portar el hiyab en la fotografía del pasaporte, siempre que el rostro sea visible y se complemente con datos biométricos.

El salón estuvo abarrotado de abogados, estudiantes, jueces y magistrados locales y federales, donde la rectora general de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Karla Planter, dio el mensaje de bienvenida al seminario de la SCJN, que realiza su novena edición en la FIL.

La rectora destacó la relevancia de acercar a la comunidad universitaria y a la sociedad, el trabajo de quienes imparten justicia en México, en especial en esta nueva etapa del Poder Judicial.

Estuvieron presentes el magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), José Luis Álvarez Pulido, así como la magistrada presidenta de la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Rebeca Barrera Amador.