Las celebraciones navideñas en San Pedro Tlaquepaque se extenderán a 21 colonias con posadas, espectáculos familiares y actividades gratuitas durante diciembre. La programación también contempla encendidos de árboles, un desfile por el Centro Histórico y espacios para la venta de artesanías y productos de temporada.

La presidenta municipal, Laura Imelda Pérez Segura, informó que las posadas “Luces de Esperanza” comenzarán el 2 de diciembre en Balcones de Santa María y llegarán a colonias como La Guayabitos, Capacha, Lomas del Cuatro, Las Liebres y Miravalle.

Durante los festejos habrá funciones de lucha libre, presentaciones de payasos, entrega de regalos y bolos, tamales y rifas de bicicletas, entre otras actividades.

El arranque de las celebraciones será el 1 de diciembre, a las 19:00 horas, con el encendido del árbol navideño monumental en la explanada de la Presidencia Municipal. Ese mismo día se realizarán encendidos en delegaciones y agencias municipales; en Santa María Tequepexpan será el 12 de diciembre y en López Cotilla el 16, ambos también a las 19:00 horas.

Otra de las actividades centrales será el Gran Desfile Navideño, programado para el 13 de diciembre a las 19:30 horas. De acuerdo con el secretario de Fomento Económico y Cultural, Arwin Armando Ramos Casas, el recorrido comenzará en la explanada de Pila Seca, continuará por las avenidas Niños Héroes y Juárez, y terminará en la zona de Herrera y Cairo.

El gobierno municipal abrió una convocatoria para que niñas, niños, familias y contingentes participen con caracterizaciones de pastores, ángeles, Reyes Magos, bastoneras, soldados de plomo y carros alegóricos. El registro estará disponible hasta el 5 de diciembre, mediante WhatsApp en el número 33 3106 8272.

En el Centro Histórico también se instalará decoración alusiva a la temporada, que incluirá el techo de luces, juguetes mexicanos y un nacimiento monumental en el Jardín Hidalgo. La Presidencia Municipal exhibirá nacimientos tradicionales reconocidos en el Premio Nacional de la Cerámica.

Además, del 18 de diciembre al 3 de enero se realizará una expo venta de nacimientos en los portales de la Presidencia, con la participación de artesanas y artesanos. En ese espacio también habrá viveristas que ofrecerán flores de Nochebuena. La oferta comercial se extenderá a los portales de la calle Progreso y los alrededores del Jardín Hidalgo.