Tlajomulco reportó una cobertura de saneamiento de aguas residuales del 95% al cierre de septiembre de 2026, de acuerdo con registros municipales. El crecimiento de la infraestructura hidráulica ha permitido ampliar la capacidad para recolectar y conducir las descargas domésticas, comerciales e industriales hacia plantas de tratamiento.

El director de Agua Potable e Infraestructura Hidráulica del municipio, Héctor Gabriel Chaires, explicó que la mayor parte de las aguas residuales captadas se conduce a la planta de tratamiento de El Ahogado, operada por el Gobierno del Estado, debido a que una parte importante del territorio municipal se encuentra dentro de esa cuenca.

Tlajomulco también abarca otras zonas hidrológicas, como la cuenca de la laguna de Cajititlán, que cuenta con plantas propias. Además, existen instalaciones de tratamiento en distintos fraccionamientos, principalmente en la zona de El Ahogado.

“Tenemos un sistema de colectores muy amplio que nos permite captar y recolectar las aguas residuales de uso público, urbano, doméstico, de comercios e industrias que también están conectados a nuestras redes”, explicó el funcionario.

Avanza saneamiento de agua en Tlajo (Gobierno Tlajomulco)

Chaires detalló que cuando un desarrollo se construye fuera de la cobertura de los colectores municipales, se solicita a sus responsables instalar una planta de tratamiento. En los casos en que existe un colector cercano, pero no tiene capacidad suficiente, se establecen convenios con los desarrolladores para ampliar la infraestructura.

Actualmente, el municipio trabaja con el Gobierno de Jalisco en la renovación de infraestructura hidráulica, mediante una inversión de 200 millones de pesos. Según la administración municipal, las obras buscan fortalecer el saneamiento y prevenir la contaminación de los cuerpos de agua.

El gobierno local también llamó a la población a evitar que residuos sólidos, grasas y disolventes lleguen al drenaje, debido a que pueden dificultar los procesos de tratamiento de las aguas residuales.

De acuerdo con el municipio, durante los últimos 15 años se ha ampliado la infraestructura hidráulica para responder al crecimiento poblacional. El reto es mantener la capacidad de recolección y tratamiento ante la expansión urbana de Tlajomulco.