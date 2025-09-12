Impulsan generación de empleo formal en Jalisco durante agosto de 2025

Jalisco refuerza su posición como oasis de oportunidades en el país al registrar 8 mil 90 nuevos puestos de trabajo durante agosto de 2025, ubicándose como la segunda entidad con mayor creación de empleo formal en México.

Secretaría de Desarrollo Económico . Impulsó servicios, comercio y construcción la generación de empleo formal en Jalisco (Fotografo Ever Lopez/Cortesía)

El crecimiento estuvo impulsado por sectores clave como servicios con 3 mil 789 nuevos empleos, comercio con 3 mil 666 plazas y construcción con mil 604 puestos adicionales. Entre las actividades más dinámicas destacan la compraventa de maquinaria, muebles y aparatos para el hogar, que generó 5 mil 458 empleos durante el mes.

Según datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Jalisco alcanzó un total de 2 millones 47 mil 458 trabajadores con empleo formal, con seguridad social, prestaciones y oportunidades de ahorro que contribuyen a mejorar su calidad de vida. En el acumulado del año, la entidad suma 9 mil 673 nuevos puestos laborales.

Secretaría de Desarrollo Económico . Impulsó servicios, comercio y construcción la generación de empleo formal en Jalisco (Cortesía)

Cabe destacar que estos empleos corresponden a nuevas plazas y no a procesos de formalización de servicios de plataformas digitales, como ha ocurrido en otras entidades.

La Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO) continúa trabajando junto con la iniciativa privada para impulsar políticas y proyectos que mantengan a Jalisco como referente nacional en creación de empleo, garantizando bienestar para toda la población.