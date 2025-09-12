Impulsan generación de empleo formal en Jalisco durante agosto de 2025

Jalisco refuerza su posición como oasis de oportunidades en el país al registrar 8 mil 90 nuevos puestos de trabajo durante agosto de 2025, ubicándose como la segunda entidad con mayor creación de empleo formal en México.
El crecimiento estuvo impulsado por sectores clave como servicios con 3 mil 789 nuevos empleos, comercio con 3 mil 666 plazas y construcción con mil 604 puestos adicionales. Entre las actividades más dinámicas destacan la compraventa de maquinaria, muebles y aparatos para el hogar, que generó 5 mil 458 empleos durante el mes.
Según datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Jalisco alcanzó un total de 2 millones 47 mil 458 trabajadores con empleo formal, con seguridad social, prestaciones y oportunidades de ahorro que contribuyen a mejorar su calidad de vida. En el acumulado del año, la entidad suma 9 mil 673 nuevos puestos laborales.
Cabe destacar que estos empleos corresponden a nuevas plazas y no a procesos de formalización de servicios de plataformas digitales, como ha ocurrido en otras entidades.
La Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO) continúa trabajando junto con la iniciativa privada para impulsar políticas y proyectos que mantengan a Jalisco como referente nacional en creación de empleo, garantizando bienestar para toda la población.