Presentan iniciativa para incorporar educación vial en escuelas de Jalisco

Con el objetivo de fomentar la cultura vial desde la niñez, se presentó en el Congreso de Jalisco una iniciativa para incorporar contenidos sobre movilidad segura y responsable en los programas educativos de todos los niveles escolares del estado.

Presentación de Iniciativa de Educación Vial (EDGAR QUINTANA/Cortesía)

La propuesta, impulsada por la diputada Alejandra Giadans Valenzuela, presidenta de la Comisión de Movilidad y Transporte, cuenta con el respaldo de la Secretaría de Transporte (SETRAN) del Gobierno del Estado. El planteamiento busca que las y los estudiantes de primaria, secundaria, bachillerato y Escuelas Normales reciban al menos dos horas mensuales de formación en cultura vial, con enfoque gradual y adaptado a cada nivel educativo.

Los temas incluirán respeto a la jerarquía de la movilidad, prevención de siniestros, convivencia responsable, movilidad activa, perspectiva de género, así como los derechos de peatones, ciclistas y personas con discapacidad.

Durante la presentación, el secretario de Transporte, Diego Monraz Villaseñor, destacó la urgencia de fortalecer la educación vial, recordando que en México cada 30 minutos una persona pierde la vida en un incidente vial que pudo evitarse.

“Si sólo una vida se salva por estas clases, por este programa de educación vial, habrá valido todo el esfuerzo. Pero se salvan cientos, miles de vidas”, expresó Monraz.

El funcionario recordó que, en el primer año de operación del programa de Fotoinfracciones, las muertes en el Periférico de Guadalajara se redujeron 40 por ciento, mientras que el programa Salvando Vidas, enfocado en evitar la conducción bajo efectos del alcohol, ha disminuido significativamente los accidentes fatales y las lesiones permanentes.

“Estamos cambiando la conciencia, la cultura vial. Ya no es lo mismo nuestra generación, cuando aprendimos a manejar. Si estamos aquí vivos, muchas veces fue por suerte y no por conciencia”, agregó Monraz Villaseñor.

Por su parte, la diputada Giadans Valenzuela explicó que la iniciativa busca promover el uso responsable del transporte, la empatía entre los distintos actores viales y la sensibilización sobre el impacto social de los siniestros de tránsito.

“En el subgrupo que va de cinco a nueve años, las lesiones de tránsito ocupan el tercer lugar de causa de lesiones accidentales, mientras que para el subgrupo de uno a cuatro años, esta es la cuarta causa”, puntualizó.

La propuesta plantea reformar diversas leyes, entre ellas la Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte, la Ley de Educación y la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Jalisco, para incorporar la educación vial como parte estructural de la formación escolar.

Asimismo, contempla la participación de expertos, el uso de materiales didácticos innovadores —como libros, videos y videojuegos—, y actividades prácticas en las escuelas, además de alinear la capacitación policial con un enfoque de sistema seguro y movilidad sostenible.

En el evento también participaron Juan Carlos Flores Miramontes, secretario de Educación Jalisco; Jorge Arizpe García, comisario de la Policía Vial, y Eduardo Moreno Casillas, director de Programas Estratégicos de la Secretaría de Educación.