La Línea 4 y la Línea 5: nuevo pulso de movilidad para la Zona Metropolitana

Entre los anuncios de su pasado Primer Informa de Gobierno, el gobernador Pablo Lemus anunció oficialmente que la Línea 4 del Tren Ligero comenzará operaciones el próximo 15 de diciembre, con una grata noticia para los usuarios: el servicio será gratuito durante los primeros 15 días. Tras recibir la autorización de la Agencia Ferrocarrilera Nacional, se confirma que esta nueva línea operará de punta a punta, marcando un hito en la movilidad del Área Metropolitana de Guadalajara.

Línea 4 del Tren Ligero (MARTE C MERLOS @martec)

Con una extensión de 21 kilómetros y 8 estaciones, la Línea 4 conectará de manera directa a Tlajomulco de Zúñiga con el sur de Guadalajara, brindando una alternativa rápida, segura y sustentable para miles de trabajadores, estudiantes y familias que diariamente enfrentan los congestionamientos de la zona metropolitana. Este nuevo eje de transporte reducirá significativamente los tiempos de traslado y acercará a Tlajomulco al corazón económico y educativo de la capital jalisciense.

El proyecto, impulsado por el actual gobierno estatal, no solo representa una inversión en infraestructura, sino una apuesta por una ciudad más integrada y sostenible. La Línea 4 aliviará el tráfico vehicular en arterias como López Mateos y Adolf Horn, contribuyendo a una mejor calidad del aire y a una movilidad más equitativa.

Línea 5 carretera a Chapala

Línea 5: movilidad de primera por carretera a Chapala

El siguiente paso en la transformación del transporte público en Jalisco llega con la Línea 5, un ambicioso sistema BTR de electromovilidad que conectará el Aeropuerto Internacional de Guadalajara con distintos puntos estratégicos de la ciudad.

Esta línea ofrecerá dos rutas modernas integradas al sistema Mi Macro, la primera recorrerá toda la carretera a Chapala, permitiendo a los usuarios trasladarse desde el sur del estado hasta Tlaquepaque, Guadalajara y finalmente Belenes, en Zapopan, donde podrán conectar con la Línea 3 del Tren Ligero.

La segunda opción de la Línea 5 conectará la carretera a Chapala con Expo Guadalajara, pasando por puntos estratégicos como el Álamo Industrial, R. Michel, Parque Agua Azul, Washington y Mariano Otero, para pasar por Expo Guadalajara y concluir en la confluencia de Mariano Otero y López Mateos.

Destaca dentro del proyecto la renovación integral de la carretera a Chapala, que será ampliada a seis carriles por sentido, de los cuales dos estarán destinados al nuevo transporte eléctrico. Además, se contempla la reconstrucción completa del corredor, con banquetas iluminadas, una ciclovía moderna, consolidando así un modelo de movilidad ordenado, seguro y sustentable.

Y Tonalá, un compromiso con la conectividad

El gobernador Pablo Lemus reafirmó su compromiso con la movilidad integral del Área Metropolitana al anunciar la extensión del sistema Mi Macro Periférico hasta Tonalá, una obra que, aseguró, “ya me comprometí y lo voy a cumplir”. Actualmente, se rehabilitan las laterales en la zona de Tlaquepaque y ya se construyen dos de las siete estaciones que formarán parte de este nuevo tramo, el cual permitirá a miles de tonaltecas incorporarse al sistema de transporte masivo más importante del estado.

La conclusión está prevista para diciembre de 2026, cumpliendo así con un compromiso público hecho durante el Primer Informe de Gobierno. Con esta obra, Tonalá quedará plenamente conectada con el resto de la metrópoli, fortaleciendo la movilidad, la productividad y la inclusión urbana en beneficio de las y los ciudadanos del oriente del estado.