Jalisco refuerza su transporte público con 100 nuevos camiones para el AMG

Con el objetivo de dignificar el servicio del transporte público, aumentar la frecuencia de paso y fortalecer la seguridad en la movilidad, el Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, entregó 100 nuevos camiones Mercedes-Benz que se integrarán al servicio de 37 rutas del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG).

Con esta incorporación, el sistema de transporte público del estado avanza en su proceso de modernización y se posiciona como uno de los más avanzados del país, al apostar por unidades de última generación y una mayor calidad en la experiencia de las y los usuarios.

Durante el evento, el mandatario estatal subrayó que la entrega de estas unidades responde a una promesa hecha a la ciudadanía: ofrecer un transporte público digno, eficiente y seguro.

“A mí se me acercan personas y lo que me dicen es que quieren que se mejore el tiempo de espera para tomar el transporte público, que sea digno, bonito, limpio y nuevo (...), y lo que ahora estamos haciendo lo voy a describir en una palabra, es darle dignidad al usuario del transporte público en Jalisco”, afirmó Lemus Navarro.

Con los nuevos camiones se reducirá el tiempo de espera, se mejorará la seguridad y se avanzará en la consolidación de un sistema de movilidad moderno y digno (EDGAR QUINTANA)

Con la integración de los nuevos camiones se estima una reducción de hasta 10 por ciento en el tiempo de espera, en beneficio de más de 49 mil personas usuarias cada día.

Las 100 unidades, modelos Mercedes-Benz 2025, 2026 y 2027, cuentan con tecnología de monitoreo y videovigilancia, motores que cumplen con la normativa de emisiones Euro V, sistema de recaudo electrónico y capacidad para transportar hasta 70 pasajeros por unidad. El sistema de pago permitirá a las y los usuarios cubrir su pasaje mediante tarjetas electrónicas, lo que agiliza el abordaje y contribuye a un servicio más ordenado y seguro.

El Gobernador detalló que la inversión total para la incorporación de estas unidades fue de 274 millones de pesos, de los cuales el Gobierno del Estado aportó 52 millones. Destacó que este esfuerzo refleja el compromiso del sector transportista para mejorar el servicio que se brinda en la ciudad.

“Es muy importante decir que, si bien el Gobierno del Estado de Jalisco está apoyando y está invirtiendo, el esfuerzo mayor es de parte de las y los transportistas de Jalisco. Quiero agradecerles por este apoyo”, señaló.

Lemus Navarro adelantó que el cierre del año traerá más acciones relevantes en materia de movilidad, como el arranque de operaciones de la Línea 4 de Mi Tren y la entrega de nuevas unidades para el transporte público en Puerto Vallarta. Para el próximo año, añadió, se fortalecerá el sistema de Mi Macro con más unidades y se impulsará el modelo de transporte público en la región Ciénega del estado, como parte de una estrategia integral para mejorar la movilidad en Jalisco.

Por su parte, Diego Monraz Villaseñor, Secretario de Transporte, celebró la apertura y colaboración de los transportistas para renovar y ampliar la flotilla en el AMG, así como para consolidar un sistema de transporte que alcanza alrededor de 3 millones de viajes diarios.

“Estas unidades, que son construidas e importadas con tecnología europea y que cumplen con todas las normas medioambientales y de seguridad vial, van a beneficiar alrededor de 50 mil personas al día, personas que hoy en alguna ruta tuvieron problemas para subirse porque faltaba capacidad de oferta, y con esto se avanza en esta parte”, explicó.

En representación del sector transportista, Isabel Reyes Santos destacó el compromiso permanente de las empresas por mejorar el servicio, capacitar a conductoras y conductores y avanzar hacia un transporte ágil, seguro y eficiente.

En el marco del evento, también se entregó el reconocimiento como Conductor Modelo del mes de noviembre a Leticia Libreros Lozano, de 43 años, quien se desempeña en la ruta T08 de la empresa Troncal Américas S. de R.L. de C.V. Con un año y medio de experiencia y un historial limpio de infracciones, fue nominada tanto por su empresa como por las y los usuarios, quienes reconocieron su trato amable y profesional.

A través de la Secretaría de Transporte (SETRAN), el Gobierno de Jalisco refrendó su compromiso de impulsar una movilidad segura y eficiente para todas y todos los jaliscienses.

En el evento se contó con la presencia de Karina Hermosillo Ramírez, Coordinadora General Estratégica de Gestión del Territorio; la Diputada Alejandra Giadans Valenzuela, Presidenta de la Comisión de Movilidad y Transporte en el Congreso del Estado; y Jackeline Núñez Morales, Gerente de Ventas Mercedes-Benz Autobuses.

También asistieron las Diputadas Locales Mónica Magaña Mendoza y Gabriela Cárdenas Rodríguez; Mariana Bulos Rodríguez, Directora General de Transporte Público; Juan Huerta Peres, Secretario General de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) Jalisco; y José Manuel Izquierdo, Director General de Zapata Camiones Guadalajara.

PARA SABER

● Los 100 nuevos camiones entrarán a reforzar el servicio en 37 rutas del AMG, las cuales son C43, T14A-C04, T18, C46, C49, C50, C51, T17, T17-1, T11A, C73, C76, C113, C104, C109, C115, T10, T18, C121A, C121B, C40, C41-V42, C38, C39, C08, C47, T13A-C01, T04, C103, T16, C81, C82, C62, C63, C86, C64.