Impulsa Jalisco el talento infantil con el programa Reto Kids 2026

Con el objetivo de fortalecer la formación de talento desde edades tempranas y promover una cultura emprendedora en la educación básica, el Gobierno de Jalisco, a través de la Secretaría de Educación, lanzó la convocatoria del Programa Reto Kids Jalisco 2026, dirigido a estudiantes de cuarto, quinto y sexto grado de primaria.

Reto Kids (Cortesía)

El registro para participar ya se encuentra abierto y cerrará el próximo 13 de febrero, a través del sitio oficial www.retokidsjalisco.com, donde las y los aspirantes deberán completar un módulo diagnóstico inicial como parte del proceso de inscripción.

Reto Kids Jalisco 2026 busca desarrollar habilidades fundamentales para el siglo XXI, como el pensamiento crítico, la creatividad, la empatía y el liderazgo, mediante un modelo de formación digital basado en la metodología aprender–crear–resolver. Este enfoque impulsa a niñas y niños a identificar problemáticas de su entorno y proponer soluciones con impacto social y visión emprendedora.

El programa tendrá alcance estatal, con énfasis en municipios prioritarios como Guadalajara, Zapopan, Puerto Vallarta, Lagos de Moreno y Tepatitlán de Morelos, entre otros.

La edición 2026 se desarrollará en tres etapas: una fase de formación digital para mil estudiantes seleccionados; un proceso de selección de 24 finalistas mediante un bootcamp intensivo; y la Gran Feria Estatal, que se llevará a cabo a finales de abril en Guadalajara, en el marco del Día de la Niñez, donde se presentarán y premiarán los proyectos más destacados.

Los tres mejores proyectos recibirán premios económicos y tecnológicos, mientras que las y los docentes mentores de los equipos ganadores también serán reconocidos por su labor formativa, destacando la importancia del acompañamiento docente en el desarrollo del talento infantil.

Con esta iniciativa, la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco y la Coordinación General Estratégica de Crecimiento y Desarrollo Económico refrendan su compromiso con una educación integral, equitativa e innovadora, que impulsa desde la escuela primaria el desarrollo social y económico del estado.