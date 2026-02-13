Inicia la ampliación de la Casona Tequila Patrón en Atotonilco el Alto

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, participó en la inauguración de la ampliación de Tequila Patrón en el municipio de Atotonilco El Alto, como parte de la estrategia estatal para consolidar a la entidad como un oasis para las inversiones locales, nacionales e internacionales.

El Gobernador del Estado, Pablo Lemus, visita la Hacienda y Destilería de Tequila Patrón en Atotonilco (MARTE C MERLOS @martec)

La empresa, perteneciente al Grupo Bacardí, anunció una inversión de 14 millones de dólares para ampliar su planta y fortalecer el manejo eficiente de recursos y el bienestar de quienes integran su cadena de valor.

Durante el evento, el mandatario estatal destacó que esta inversión impulsa el desarrollo económico de la región y reconoció a la empresa por su responsabilidad social y ambiental.

“(Vemos) la altísima responsabilidad que tiene Tequila Patrón con nuestra tierra, con nuestra identidad, con nuestro pasado, con nuestro futuro a través de su arquitectura, su gastronomía, sus tradiciones”, afirmó Lemus Navarro, al resaltar el impacto cultural y económico de la compañía en el estado.

La inversión acumulada de la empresa en Jalisco, desde 2001 a la fecha, supera los 180 millones de dólares, con la generación de mil 800 empleos directos y 2 mil indirectos, mediante la construcción de una destilería, bodegas de maduración, infraestructura para el cumplimiento normativo en el tratamiento de vinazas y el cultivo de agave. Tras recorrer las instalaciones —que incluyen el área de composta, la destilería Rosa de Castilla, la planta de tratamiento de vinazas, el campo agavero y el área de envasado—, el gobernador destacó la tecnología de primer mundo empleada en el tratamiento de aguas residuales.

El sistema de tratamiento cuenta con procesos biológicos aerobios y anaerobios con capacidad para procesar la vinaza generada en las tres plantas de la hacienda, lo que fortalece el compromiso ambiental de la empresa. Lemus Navarro subrayó además que la experiencia que ofrece la compañía proyecta a Jalisco a nivel internacional y posiciona a la entidad como referente global en la industria tequilera y en el turismo vinculado a esta tradición.

Por su parte, José Alberto Arizaga Jaime, Director Sr. de Tequila y Mezcal Supply Chain, destacó el impacto internacional de la experiencia que ofrece la marca en los Altos de Jalisco. “La experiencia que hoy vivieron aquí y que miles de visitantes de todo el mundo están aquí cada año, tienen un efecto muy poderoso. Jalisco deja de ser un concepto y se convierte en una vivencia, México deja de ser una imagen y se convierte en una emoción”, señaló.

Asimismo, agregó: “En Tequila Patrón hacemos algo que nosotros creemos que es el mejor tequila del mundo, porque está hecho con respeto, con excelencia y al estilo Jalisco”.

Las instalaciones de producción fueron certificadas en 2020 por el Consejo Regulador del Tequila para la elaboración de tequila 100 por ciento de agave.

Las nuevas inversiones contemplan el cumplimiento de la NOM-001-SEMARNAT-2021 en materia de aguas de proceso, la modernización de operaciones de envasado y la mejora de la eficiencia en las destilerías de la marca Patrón, así como la optimización de procesos para la marca Cazadores, consolidando la presencia de Grupo Bacardí en la industria tequilera de Jalisco.

Entregan obras de movilidad en Atotonilco el Alto

En gira de trabajo por Atotonilco el Alto, el gobernador Pablo Lemus Navarro presentó el proyecto estratégico del Libramiento Sur y la intervención integral de Camino La Raya, obras orientadas a fortalecer la infraestructura vial, la movilidad y el desarrollo urbano y económico del municipio.

El Libramiento Sur (Carretera 331) implicó una inversión de 56.3 millones de pesos en una extensión de 9.2 kilómetros, con el objetivo de mejorar la conectividad regional y desviar el tránsito pesado fuera de la zona urbana. Las obras forman parte de una estrategia integral de conectividad con mantenimiento permanente.

Asimismo, se abrió a la circulación el Camino La Raya, concluido con una inversión total de 11.2 millones de pesos en 500 metros lineales. La obra incluyó pavimentación con concreto hidráulico, ciclovía, banquetas, señalización, redes hidrosanitarias, alumbrado público y arbolado, con recursos estatales y municipales.

El mandatario estatal anunció además una segunda etapa para conectar esta vialidad con el Libramiento Sur, enfocada en una movilidad incluyente para peatones, ciclistas y automovilistas. Con estas acciones, el Gobierno de Jalisco reafirma su compromiso de impulsar infraestructura moderna y segura que mejore la calidad de vida y fortalezca el crecimiento regional.