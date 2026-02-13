Jalisco impulsa electrificación de Mi Bici y proyecta a Guadalajara como referente de movilidad sustentable en América Latina

El Gobierno de Jalisco anunció la expansión y electrificación del sistema público Mi Bici, con la incorporación de bicicletas eléctricas y nuevas estaciones que buscan transformar la movilidad urbana en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG). El proyecto, presentado por el gobernador Pablo Lemus Navarro, representa el mayor crecimiento del sistema en sus 11 años de operación y posiciona a la metrópoli como pionera en movilidad sustentable en América Latina.

El Gobernador del Estado, Pablo Lemus, encabeza el lanzamiento del plan de expansión y electromovilidad del Sistema de Bicicletas Públicas del AMG (ALICIA REYES)

Como parte del plan de modernización, en 2026 se integrarán 960 bicicletas eléctricas y se instalarán 100 nuevas estaciones, consolidando un sistema híbrido compatible entre infraestructura mecánica y eléctrica. Además, el servicio podrá vincularse con la Tarjeta Única al Estilo Jalisco, lo que permitirá a los usuarios acceder a beneficios adicionales del gobierno estatal.

Durante la presentación, Lemus Navarro destacó que el crecimiento del sistema forma parte de una visión integral de ciudad orientada a priorizar la movilidad ciclista y peatonal. “Vamos a seguir invirtiendo en la modernización del equipamiento de Mi Bici, de la infraestructura y también vamos a crecer en los distintos municipios, para que existan más usuarios”, afirmó el mandatario, quien subrayó que proyectos de infraestructura estatal deberán considerar ciclovías y espacios seguros para peatones.

El sistema ha registrado más de 36 millones de viajes y cuenta con más de 205 mil usuarios en sus 11 años de funcionamiento. Actualmente realiza en promedio 12 mil trayectos diarios y se estima que en 2026 se sumen 10 mil nuevos usuarios, lo que representaría un crecimiento de 43 por ciento respecto a 2025 y un aumento de 60 por ciento en los viajes diarios.

El titular de la Agencia de Infraestructura para la Movilidad del Área Metropolitana, Antonio Martín del Campo Sáenz, explicó que para junio de 2026 el sistema contará con 470 estaciones y 5 mil 39 bicicletas —4 mil 079 mecánicas y 960 eléctricas— distribuidas en tres municipios del AMG. Añadió que para 2030 el programa alcanzará 8 mil 650 bicicletas y 800 estaciones, de las cuales 4 mil 571 serán eléctricas, lo que implicará duplicar la infraestructura en comparación con la desarrollada durante su primera década.

“La apuesta es hacia un transporte más sostenible, amigable y que lleve a nuestro estado hacia el futuro en la electromovilidad, con la última tecnología para que las y los usuarios tengan una opción más para recorrer la ciudad”, señaló el funcionario, al destacar que la innovación tecnológica posicionará a Jalisco como referente nacional e internacional.

Las bicicletas eléctricas permitirán recorridos más largos en menos tiempo. Mientras los viajes actuales duran en promedio 12 minutos con trayectos de tres kilómetros, con las nuevas unidades se estima recorrer hasta cuatro kilómetros en diez minutos. La estrategia también busca ampliar el perfil de usuarios, atraer a personas de mayor edad y fomentar una mayor participación de mujeres en trayectos seguros y sustentables.

El proyecto incluye la colaboración con la empresa internacional Lyft Urban Solutions, que opera sistemas de bicicletas públicas en 14 países. Las nuevas unidades contarán con pedaleo asistido, conectividad en tiempo real y compatibilidad con la infraestructura existente, mientras que las estaciones estarán conectadas a la red eléctrica, tendrán respaldo ante variaciones de voltaje y quioscos inteligentes que permitirán anclar y desanclar bicicletas mediante aplicación móvil o tarjetas de movilidad.

El uso de las bicicletas eléctricas se mantendrá bajo el esquema de suscripción actual del sistema, con un costo de diez pesos por desanclaje y trayectos de tolerancia de diez minutos. La estrategia busca consolidar a Guadalajara como una ciudad con servicios de movilidad comparables con los de grandes urbes internacionales y responder a la creciente demanda de transporte sustentable ante el dinamismo económico, turístico y social de la región.

Para el gobernador Lemus Navarro, el fortalecimiento de la movilidad no motorizada responde al crecimiento urbano y a la necesidad de ofrecer servicios de calidad a habitantes y visitantes. “Si llegas a cualquier ciudad de primer mundo tienen un sistema de bici pública increíble; lo que aspiramos es que el Sistema Mi Bici de Guadalajara esté al nivel del de Nueva York (…) vamos a tener el mismo sistema de bici pública del mismo nivel y calidad”, expresó.

La iniciativa también ha sido bien recibida por usuarios del sistema. Ivanna Ascencio, estudiante del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas de la Universidad de Guadalajara, señaló que contar con alternativas de movilidad sustentable ha mejorado sus traslados y favorece la participación social de las mujeres. “Cuando las ciudades ofrecen opciones de movilidad accesibles, seguras y bien planeadas también generan más oportunidad para que las mujeres participemos en la vida académica, laboral y social”, afirmó.

Autoridades estatales y municipales coincidieron en que el crecimiento de Mi Bici representa un paso decisivo dentro del plan maestro de movilidad no motorizada de la ciudad y consolida una política pública que busca mejorar la calidad del aire, reducir el uso del automóvil y fortalecer un modelo de transporte urbano sustentable e incluyente para el futuro de Jalisco.

¿Hacia dónde crece Mi Bici este 2026?

Las 100 nuevas estaciones reforzarán zonas de alta demanda y ampliarán cobertura hacia nuevas colonias, de la siguiente manera:

● Polígono Centro de Guadalajara, con 32 nuevas estaciones que refuerzan el polígono más usado.

● Zona Poniente, con 44 nuevas estaciones en las colonias Jardines del Bosque, Chapalita, Jardines del Tepeyac, Arcos Guadalupe y La Estancia, extendiéndose hacia el Parque Metropolitano.

● Zona Oriente hacia Tlaquepaque, con 13 estaciones en los corredores Revolución, Marcelino García Barragán y Javier Mina, conectando con Línea 2 del Tren Ligero; además de Belisario Domínguez, Oblatos, Cristóbal de Oñate y San Andrés.

● Zapopan Centro, con 11 estaciones en el corredor Ávila Camacho, Los Maestros y Zapopan Centro.

PARA SABER

● MiBici inició operaciones el 1 de diciembre de 2014. Cuenta con 11 años de operación, con 205 mil 114 usuarios registrados y 36 millones 128 mil 248 viajes acumulados.

● El promedio actual es de 12 mil viajes diarios, con una duración promedio, de cada viaje, de 12 minutos. Las bicicletas mecánicas conservarán viajes ilimitados de 30 minutos.

● La membresía anual se mantiene en 600 pesos.

● En el caso de las bicicletas eléctricas, se incluyen en la membresía, solo con un costo de desanclaje de la bici de diez pesos por viaje y puede durar hasta diez minutos, lo que permite sostener el modelo operativo sin afectar la accesibilidad del sistema.