Jalisco impulsa atracción de inversiones con Expo Mueble Internacional 2026

El gobernador Pablo Lemus Navarro encabezó la inauguración de Expo Mueble Internacional 2026, considerada la feria del sector mueblero y de decoración más importante de América Latina, con el objetivo de fortalecer a Jalisco como sede de grandes eventos y destino para la atracción de inversiones.

Expo Mueble Internacional 2026

El encuentro se realiza del 18 al 21 de febrero en el recinto de Expo Guadalajara, con la participación de más de mil expositores y una proyección de 72 mil visitantes y compradores nacionales e internacionales.

Durante su intervención, el mandatario estatal aseguró que Jalisco registra un crecimiento económico 14 veces superior al promedio nacional, lo que —dijo— refleja estabilidad y confianza para los inversionistas. “En Jalisco nos hemos propuesto ser el oasis de las inversiones a nivel nacional (…) crecimos en exportaciones, inversión extranjera directa y tuvimos un crecimiento 14 veces más que la economía nacional”, afirmó.

Expo Mueble Internacional 2026

Lemus también anunció un proyecto de peatonalización y control del flujo vial en Prolongación Avenida Las Rosas, obra orientada a mejorar la movilidad y la experiencia de visitantes en la zona del recinto ferial, además de fortalecer el turismo de negocios, el desarrollo económico y la proyección cultural del estado. El gobernador reiteró su respaldo al sector mueblero, al que calificó como estratégico por su aporte al empleo y a la economía local.

Expo Mueble Internacional 2026

Por su parte, Mercedes Abundis Sánchez, presidenta de la Asociación de Fabricantes de Muebles de Jalisco A.C.(AFAMJAL), destacó que la exposición representa un espacio clave para la innovación y la proyección global del sector, con operaciones comerciales que superan los 900 millones de pesos y una derrama económica estimada en más de mil 500 millones de pesos. Asimismo, reconoció el apoyo del gobierno estatal para el fortalecimiento de la industria.

En el acto, Diana León Cuadra, titular del Sector Energía de la Secretaría de Economía, entregó a AFAMJAL el distintivo “Hecho en México”, certificación que avala la calidad e innovación de los productos nacionales, y subrayó la relevancia del sector mueblero en la manufactura y generación de empleos del país.

Expo Mueble Internacional 2026

A su vez, Antonio Lancaster-Jones González, coordinador de Industriales Jalisco, señaló que el evento fortalece el prestigio del estado como referente en diseño y sostenibilidad, mientras que la alcaldesa Vero Delgadillo destacó que la exposición beneficiará a empresas, productores y compradores de América Latina y otras regiones, además de impulsar a las más de 500 empresas muebleras instaladas en Guadalajara.

Expo Mueble Internacional 2026

Expo Mueble Internacional 2026 exhibe tendencias en diseño, decoración, iluminación y accesorios, consolidándose como un motor clave para la industria mueblera y la economía de Jalisco.

Al evento también asistió Mauro Garza Marín, Coordinador General Estratégico de Crecimiento y Desarrollo Económico, junto con autoridades de los tres niveles de gobierno.