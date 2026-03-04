Jalisco se promueve en ITB Berlín y alista la primera edición de ITB Américas en Guadalajara

Jalisco participa en la ITB Berlin 2026 con el objetivo de consolidarse como el “estado más mexicano” y ampliar su presencia en el mercado europeo. A través de la Secretaría de Turismo, la delegación estatal promueve la diversidad de su oferta —cultura, gastronomía, naturaleza, playas y ciudades patrimoniales— ante una plataforma que reúne cada año en Berlín a cerca de cien mil profesionales del sector provenientes de más de 190 países.

Posiciona Jalisco su oferta turística en Berlín y define agenda de ITB Américas 2026

Además de posicionar sus destinos, la comitiva jalisciense sostiene encuentros con directivos de Messe Berlin, ONU Turismo y el Consejo Mundial de Viajes y Turismo, con el fin de reforzar el mensaje de normalidad operativa en los destinos del estado y avanzar en la organización de la primera de cinco ediciones de ITB Americas, que se celebrarán en Jalisco. La agenda incluye activaciones de marca en espacios estratégicos de alta afluencia en Europa para fortalecer la visibilidad del destino.

La Secretaria de Turismo, Michelle Fridman Hirsch, quien encabeza la delegación junto con representantes de los cuatro fideicomisos turísticos, subrayó que Europa representa un mercado estratégico por su perfil de viajeros con mayor estancia y gasto promedio, además de su interés en experiencias culturales, gastronómicas y de naturaleza.

En 2025, Jalisco recibió 45 mil 181 turistas europeos por vía aérea, equivalente al uno por ciento del total de visitantes extranjeros que arribaron por esa vía. Alemania se colocó como el tercer mercado europeo más relevante, seguido por Reino Unido, España, Italia, Irlanda, Países Bajos, Suiza, Polonia y Ucrania.

En este contexto, la estrategia estatal busca recuperar participación en Europa, ampliar la conectividad aérea y diversificar mercados emisores, capitalizando la designación de Jalisco como sede de ITB Américas durante las próximas cinco ediciones. El encuentro se realizará en noviembre en Expo Guadalajara, tras el Mundial 2026, dentro de lo que el gobierno estatal ha denominado el “Año de los Mundiales”.

Con este nivel de interés anticipado, se proyecta que la primera edición de ITB de las Américas en Guadalajara sea un éxito contundente.

La primera edición de ITB Américas proyecta una derrama total de 260 millones de pesos, de los cuales 20 millones corresponderían al sector hotelero y 240 millones a la actividad turística en general, con la asistencia estimada de más de cinco mil participantes.

Según Vicente Salas, director ejecutivo de Messe Berlin para Latinoamérica, el evento ya registra 62 por ciento de su superficie contratada, superando el ritmo de reservas de la edición inaugural en India, lo que anticipa una alta convocatoria de destinos, cadenas hoteleras, turoperadores y más de 300 compradores estratégicos.

PARA SABER

ITB Américas nace como una de las principales ferias de negocios del continente al conectar, durante tres jornadas, a líderes globales e innovadores de la industria turística, desde Canadá hasta la Patagonia, con el objetivo de posicionarse como una puerta de entrada a la creciente industria de viajes y turismo en América.