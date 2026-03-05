Jalisco presume liderazgo exportador en aniversario de INDEX Occidente

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, afirmó que la entidad mantiene un liderazgo económico a nivel nacional al consolidarse como uno de los principales motores de exportación del país, durante la celebración del 50 aniversario de la Asociación de Industrias Maquiladoras y Manufactureras de Exportación (INDEX) Occidente.

El Gobernador del Estado, Pablo Lemus, encabeza la ceremonia por el 50 Aniversario de la Asociación de Industrias Maquiladoras y Manufactureras de Occidente (INDEX Occidente)

En el evento se entregaron reconocimientos a empresas del sector exportador y se destacó la resiliencia y fortaleza de la industria en el estado.

Durante su intervención, Lemus subrayó que el crecimiento de Jalisco es resultado del talento de su gente y de la colaboración entre gobierno, iniciativa privada y academia. “Jalisco y México están abiertos a los negocios, y esto tiene que ser nuestra actitud y nuestra estrategia futura (…) Jalisco se ha consolidado como un líder exportador, principalmente gracias al talento de su gente”, expresó el mandatario estatal.

El gobernador destacó que en 2025 la economía jalisciense creció 14 veces más que el promedio nacional, mientras que las exportaciones del estado aumentaron 79 por ciento, frente al 8 por ciento registrado en el país. Con estos resultados, Jalisco se posicionó como el primer estado no fronterizo líder en exportaciones, compitiendo directamente con entidades del norte como Baja California.

Lemus señaló que estos resultados se explican por estrategias enfocadas en fortalecer la competitividad, como el aprovechamiento de relaciones bilaterales, la relocalización de empresas, la generación de talento local y la certeza jurídica para las inversiones.

“Para que las exportaciones lleguen no es simplemente una decisión administrativa; requiere una serie de acciones que permitan generar competitividad”, puntualizó.

El Gobernador del Estado, Pablo Lemus, encabeza la ceremonia por el 50 Aniversario de la Asociación de Industrias Maquiladoras y Manufactureras de Occidente (INDEX Occidente)

Finalmente, el gobernador adelantó que sostendrá una reunión de trabajo con la presidenta Claudia Sheinbaum durante su visita a Jalisco, en la que abordarán temas como la agenda energética, el Centro de Diseño de Semiconductores y proyectos de movilidad e infraestructura ferroviaria que impulsen el desarrollo económico de la región.