Acompaña Pablo Lemus, Gobernador de Jalisco, a Claudia Sheinbaum, Presidenta de México, en presentación de acciones para impulsar la educación en el estado

Con una inversión cercana a los 49 millones de pesos, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y el Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, inauguraron el Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTA) No. 331 en el municipio de El Salto, como parte del proyecto federal “Mi derecho, mi lugar”, estrategia enfocada en ampliar el acceso a la educación media superior en el país.

Inauguraron el Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario No. 331, en El Salto (EDGAR QUINTANA)

El nuevo plantel educativo tendrá capacidad para recibir hasta mil estudiantes en dos turnos y forma parte del Bachillerato Nacional. Su oferta académica incluye el Bachillerato Técnico en Electrónica y Robótica, programa que inició actividades el 19 de febrero de 2026 y que busca responder a las necesidades del sector tecnológico y productivo de Jalisco.

Durante la inauguración, el Gobernador Pablo Lemus agradeció el respaldo del Gobierno Federal y destacó la importancia de fortalecer la educación como herramienta para el desarrollo del estado. “Ha llegado en un momento verdaderamente importante para nuestro estado (Presidenta), usted ha venido a dar solidaridad, apoyo y un trabajo conjunto (...) Mi agradecimiento y mi reconocimiento a todo su apoyo, a todo su trabajo, a su cercanía y sobre todo a su cariño por Jalisco”, afirmó.

Por su parte, la Presidenta Claudia Sheinbaum subrayó que la apertura del plantel forma parte de una política nacional para ampliar las oportunidades educativas para las y los jóvenes. “Ahora que tengo el privilegio de ser Presidenta de México, lo que quiero es construir, entre otras cosas, más preparatorias y más universidades, para que todas y todos los jóvenes de México puedan tener acceso a la educación”, puntualizó. Además, anunció que se impulsará la consolidación de 22 preparatorias adicionales en Jalisco.

Sheinbaum agregó que desde el inicio de su administración se ha fortalecido la educación media superior en todo el país, con la creación de 200 mil nuevos espacios en preparatorias y centros tecnológicos, con el objetivo de que más jóvenes continúen sus estudios. “Vamos a seguir trabajando por las y los jóvenes de México, no hay nada más importante que las niñas, los niños y los jóvenes de México”, expresó.

El Secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, destacó que uno de los criterios en la construcción de nuevas escuelas es que se ubiquen cerca de las comunidades donde viven las y los estudiantes, a fin de facilitar el acceso a la educación. Asimismo, reconoció el respaldo del Gobierno de Jalisco para impulsar políticas educativas en beneficio de la juventud.

En el ámbito de apoyos educativos, Delgado anunció que durante este año se duplicará en Jalisco el número de estudiantes beneficiarios de programas de becas, entre ellos la beca Rita Cetina, con lo que más de 600 mil nuevos alumnos recibirán apoyo para continuar sus estudios.

El Secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina, detalló que el plantel se construyó sobre una superficie de dos hectáreas, con 6 mil 422 metros cuadrados de construcción. El complejo cuenta con 12 aulas, laboratorio multifuncional, tres laboratorios de cómputo, plaza cívica, tres canchas —una de ellas techada—, oficinas administrativas y espacios de servicios, además de infraestructura accesible como elevador para personas con discapacidad.

El Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario No. 331 se ubica en la localidad de La Higuera, en la delegación San José de El Verde, en El Salto.

En el acto inaugural participaron autoridades de los tres niveles de gobierno, así como padres de familia y estudiantes que formarán parte de esta nueva institución educativa.