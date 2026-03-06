Expo Agrícola busca impulsar innovación y sostenibilidad del campo jalisciense

Con el objetivo de fortalecer la innovación, la competitividad y el desarrollo sostenible del campo jalisciense, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de Jalisco (SADER) participará en la edición 19 de Expo Agrícola, que se llevará a cabo del 22 al 24 de abril en el recinto ferial de Ciudad Guzmán. El encuentro reunirá a productores, empresas e instituciones del sector agroalimentario del occidente del país.

Anuncian Expo Agrícola en Ciudad Guzmán (marcovargas)

Eduardo Ron Ramos, titular de SADER Jalisco, destacó que este evento se ha consolidado como una plataforma clave para impulsar la vinculación y la innovación en el campo, además de promover prácticas sustentables. Subrayó que los productores que acuden a estas exposiciones buscan mejorar su eficiencia y productividad, además de conocer tecnologías que contribuyan a mitigar los efectos del cambio climático.

Durante la Expo Agrícola también se instalará un pabellón especial del mercado itinerante “Sabores del Campo”, donde pequeños productores ofrecerán artículos como raicilla, café, queso Cotija, flores y artesanías elaboradas con crin de caballo, con el objetivo de acercar los productos locales directamente al consumidor.

Juan Carlos Romo, director de Expo Agrícola, informó que en esta edición participarán más de 420 expositores y se espera la asistencia de más de 22 mil personas, principalmente del occidente de México. El evento proyecta generar una derrama económica superior a 500 millones de pesos y fortalecer la inversión en maquinaria, sistemas de riego y tecnologías agrícolas que impulsan el empleo, la producción y las exportaciones del sector agroindustrial.

PARA SABER

Se espera la participación de expertos nacionales e internacionales con temas como Agrotech, finanzas rurales, emprendimiento, entre otros.

Habrá conferencias magistrales, demostraciones en campo y oportunidades de networking con temas especializados en:

● Salud Integral del Colaborador Agrícola, que contempla temas de salud, seguridad y calidad de vida.

● Sustentabilidad, dedicado a prácticas agrícolas responsables y tecnologías verdes para un agro más sostenible.

● Inteligencia Artificial, se presentarán aplicaciones incluyendo automatización, análisis de datos, robótica y drones.