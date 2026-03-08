Arranca el programa “Coloreando la Igualdad” en el marco del 8M

En el marco de las actividades por el Día Internacional de las Mujeres, la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres (SISEMH), inició el programa “Coloreando la Igualdad 2026”, en la Escuela Primaria “Juan Somolinos Palencia”, de la colonia Villa Fontana Diamante de Zapopan, para beneficio de 464 alumnas y alumnos.

Se destacó que el 8 de marzo no sólo conmemora la lucha histórica de las mujeres, sino que representa un llamado permanente a construir igualdad todos los días.

“Coloreando la Igualdad” (Carlos Zepeda)

“Coloreando la Igualdad”, implementa la metodología Arte-Acción como herramienta pedagógica. En esta jornada se desarrolló una actividad de cuentacuentos con enfoque lúdico y participativo, diseñada para cuestionar y transformar estereotipos de género desde la reflexión colectiva.

En la primera etapa, el programa se desarrollará en 30 escuelas ubicadas en diez colonias prioritarias del Área Metropolitana de Guadalajara, para posteriormente extenderse a municipios del interior del estado, reafirmando el compromiso del Gobierno de Jalisco con la formación de nuevas generaciones libres de estereotipos y violencias.

Fabiola Loya Hernández, titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, subrayó que el 8 de marzo es una fecha para visibilizar y reflexionar sobre todo lo que nos falta para alcanzar la igualdad en el mundo.

“Este programa tiene el objetivo de enseñarles a las niñas y niños acerca de la igualdad para que las niñas no sólo se atrevan a soñar, sino que también puedan cumplir sus sueños”, agregó Loya Hernández.

La actividad forma parte de una estrategia estatal que apuesta en promover la igualdad sustantiva desde la infancia, reconociendo que la construcción de una sociedad más justa comienza en las aulas.

Se invitó a continuar construyendo igualdad desde cada espacio cotidiano para seguir coloreando por la igualdad todos los días.

En el acto protocolario también estuvieron presentes Gabriela Velasco García, Subsecretaria de Igualdad de Género; Eduardo Moreno Castillo, en representación de la Secretaría de Educación Jalisco; docentes y otras autoridades estatales.

Con acciones como “Coloreando la Igualdad”, el Gobierno de Jalisco refrenda su compromiso de impulsar políticas públicas que promuevan la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres desde la educación, fomentando entornos escolares libres de violencia.

PARA SABER

Durante la actividad se promovieron mensajes clave como:

● La importancia de la cultura de paz.

● El respeto y la dignidad humana.

● La corresponsabilidad en el hogar.

● La libertad para que niñas y niños sueñen sin límites.