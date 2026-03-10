Fact Sheet: Puerto Vallarta 2026

Puerto Vallarta se consolida como el motor turístico de Jalisco, respaldado por una estrategia de seguridad de vanguardia y una confianza inversionista sin precedentes de cara a los compromisos globales de 2026.
1. Seguridad y Resiliencia (Plan Kukulkán en Jalisco)
- 99 mil 338 efectivos integrados por fuerzas federales, estatales y seguridad privada.
- 20 mil 734 elementos de la Guardia Nacional, Ejército y Fuerza Aérea.
- 58 mil 654 agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y policías locales.
- Personal de seguridad privada certificado: 20 mil elementos integrados al esquema de resguardo.
- 17 mil 700 elementos de seguridad únicamente para Guadalajara y Zapopan.
- 578 vehículos tácticos asignados a Jalisco.
- 7 aeronaves destinadas a patrullaje aéreo y evacuación aeromédica en Jalisco.
- 24 aeronaves tácticas integradas a la fuerza de tarea mundialista.
- 2 mil 100 vehículos militares destinados a tareas operativas y logísticas.
- 378 unidades civiles especializadas para protección de mandatarios y equipos.
- 33 drones de largo alcance para monitoreo permanente (desde los 500 hasta los 25 mil pies de altura).
- 46 binomios caninos (23 antiexplosivos y 23 anti enervantes).
- 40 binomios equinos para control de multitudes y patrullaje de zonas peatonales.
- 12 mil 241 elementos de Seguridad Naval desplegados para la protección de litorales, puertos y aeropuertos estratégicos.
- 3 mil 240 cámaras con reconocimiento facial e inteligencia artificial en nodos clave.
2. Inversión y Conectividad Estratégica
- Inversión Hotelera: Proyectos en desarrollo que superan los 5 mil 300 millones de pesos (MDP) en infraestructura de hospedaje.
- Modernización Aeroportuaria: Inversión de 3,607 MDP para el Aeropuerto de Puerto Vallarta en el periodo 2025-2029.
- Conectividad Aérea: El aeropuerto de Puerto Vallarta opera 14 rutas nacionales y 42 internacionales.
- Crecimiento en Cruceros: Durante el primer bimestre de 2026, Puerto Vallarta recibió 38 cruceros, un incremento del 15.2% respecto a 2025.
- Impacto Económico Marítimo: Generación de 190.9 MDP en derrama económica por cruceristas en los primeros dos meses de 2026 en Vallarta.
3. Dinamismo y Especialización (Clústers)
- Clúster Gastronómico: Jalisco cuenta con 46 mil establecimientos de alimentos; 7 mil 045 se ubican en centros turísticos de alto perfil.
- Movilidad Garantizada: El transporte público moviliza diariamente a 42 mil personas con saldo blanco en seguridad vial.
- Infraestructura de Conectividad: Avances en el Puente de La Desembocadura, el Muelle de Mismaloya y la incorporación de la grapa de retorno en la terminal aérea.
4. Indicadores Clave de Desempeño (Enero 2026)
- Visitantes: 575 mil personas recibidas en el primer mes del año, un alza del 1.6% respecto a 2025.
- Derrama Económica: 4 mil 100 MDP generados en enero, con un crecimiento del 6.9% anual.
- Ocupación Hotelera: Promedio de 84% en enero, superando en 1.4 puntos porcentuales al año anterior.
- Pernocta: Promedio de 3.5 noches por visitante.
5. Proyecciones 2026: Copa Mundial de la FIFA
- Confirmación de Eventos: Puerto Vallarta mantiene el 95% de sus eventos internacionales confirmados.
- Playa Oficial: El destino se posiciona como la “playa oficial” del Mundial 2026, proyectando ocupaciones del 100% durante los días de partido.