Fact Sheet: Puerto Vallarta 2026

Puerto Vallarta se consolida como el motor turístico de Jalisco, respaldado por una estrategia de seguridad de vanguardia y una confianza inversionista sin precedentes de cara a los compromisos globales de 2026.

1. Seguridad y Resiliencia (Plan Kukulkán en Jalisco)

99 mil 338 efectivos integrados por fuerzas federales, estatales y seguridad privada.

integrados por fuerzas federales, estatales y seguridad privada. 20 mil 734 elementos de la Guardia Nacional, Ejército y Fuerza Aérea .

de la . 58 mil 654 agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y policías locales.

de la y Protección Ciudadana y policías locales. Personal de seguridad privada certificado: 20 mil elementos integrados al esquema de resguardo.

certificado: integrados al esquema de resguardo. 17 mil 700 elementos de seguridad únicamente para Guadalajara y Zapopan .

de seguridad únicamente para y . 578 vehículos tácticos asignados a Jalisco.

asignados a Jalisco. 7 aeronaves destinadas a patrullaje aéreo y evacuación aeromédica en Jalisco.

y evacuación aeromédica en Jalisco. 24 aeronaves tácticas integradas a la fuerza de tarea mundialista.

integradas a la fuerza de tarea mundialista. 2 mil 100 vehículos militares destinados a tareas operativas y logísticas.

destinados a tareas operativas y logísticas. 378 unidades civiles especializadas para protección de mandatarios y equipos.

para protección de mandatarios y equipos. 33 drones de largo alcance para monitoreo permanente (desde los 500 hasta los 25 mil pies de altura).

para monitoreo permanente (desde los 500 hasta los 25 mil pies de altura). 46 binomios caninos (23 antiexplosivos y 23 anti enervantes).

(23 antiexplosivos y 23 anti enervantes). 40 binomios equinos para control de multitudes y patrullaje de zonas peatonales.

para control de multitudes y patrullaje de zonas peatonales. 12 mil 241 elementos de Seguridad Naval desplegados para la protección de litorales, puertos y aeropuertos estratégicos.

desplegados para la protección de litorales, puertos y aeropuertos estratégicos. 3 mil 240 cámaras con reconocimiento facial e inteligencia artificial en nodos clave.

2. Inversión y Conectividad Estratégica

Inversión Hotelera: Proyectos en desarrollo que superan los 5 mil 300 millones de pesos (MDP) en infraestructura de hospedaje.

Proyectos en desarrollo que superan los 5 mil 300 millones de pesos (MDP) en infraestructura de hospedaje. Modernización Aeroportuaria: Inversión de 3,607 MDP para el Aeropuerto de Puerto Vallarta en el periodo 2025-2029.

Inversión de 3,607 MDP para el Aeropuerto de Puerto Vallarta en el periodo 2025-2029. Conectividad Aérea: El aeropuerto de Puerto Vallarta opera 14 rutas nacionales y 42 internacionales.

El aeropuerto de Puerto Vallarta opera 14 rutas nacionales y 42 internacionales. Crecimiento en Cruceros: Durante el primer bimestre de 2026, Puerto Vallarta recibió 38 cruceros, un incremento del 15.2% respecto a 2025.

Durante el primer bimestre de 2026, Puerto Vallarta recibió 38 cruceros, un incremento del 15.2% respecto a 2025. Impacto Económico Marítimo: Generación de 190.9 MDP en derrama económica por cruceristas en los primeros dos meses de 2026 en Vallarta.

3. Dinamismo y Especialización (Clústers)

Clúster Gastronómico: Jalisco cuenta con 46 mil establecimientos de alimentos; 7 mil 045 se ubican en centros turísticos de alto perfil.

Jalisco cuenta con 46 mil establecimientos de alimentos; 7 mil 045 se ubican en centros turísticos de alto perfil. Movilidad Garantizada: El transporte público moviliza diariamente a 42 mil personas con saldo blanco en seguridad vial.

El transporte público moviliza diariamente a 42 mil personas con saldo blanco en seguridad vial. Infraestructura de Conectividad: Avances en el Puente de La Desembocadura, el Muelle de Mismaloya y la incorporación de la grapa de retorno en la terminal aérea.

4. Indicadores Clave de Desempeño (Enero 2026)

Visitantes: 575 mil personas recibidas en el primer mes del año, un alza del 1.6% respecto a 2025.

575 mil personas recibidas en el primer mes del año, un alza del 1.6% respecto a 2025. Derrama Económica: 4 mil 100 MDP generados en enero, con un crecimiento del 6.9% anual.

4 mil 100 MDP generados en enero, con un crecimiento del 6.9% anual. Ocupación Hotelera: Promedio de 84% en enero, superando en 1.4 puntos porcentuales al año anterior.

Promedio de 84% en enero, superando en 1.4 puntos porcentuales al año anterior. Pernocta: Promedio de 3.5 noches por visitante.

5. Proyecciones 2026: Copa Mundial de la FIFA