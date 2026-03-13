Jalisco integrará el transporte público en tiempo real a apps como Google Maps y Waze

El Gobernador del Estado, Pablo Lemus, encabeza el anuncio de la alianza entre Ualabee y Secretaría de Transporte para dar seguimiento en tiempo real de las 220 rutas de transporte público del AMG

Como parte de la modernización del sistema de movilidad en la entidad, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, anunció una alianza estratégica entre la Secretaría de Transporte (SETRAN) y la empresa tecnológica Ualabee, socia de Google, para integrar el seguimiento en tiempo real de 220 rutas y alrededor de 4 mil 500 unidades de transporte público en el estado.

El Gobernador del Estado, Pablo Lemus, encabeza el anuncio de la alianza entre Ualabee y Secretaría de Transporte para dar seguimiento en tiempo real de las 220 rutas de transporte público del AMG

El acuerdo contempla dos etapas de implementación durante 2026 y permitirá que la información del transporte público pueda visualizarse directamente en aplicaciones ampliamente utilizadas por los usuarios, como Google Maps y Waze. Con ello, los pasajeros podrán conocer los tiempos de arribo de las unidades y planear con mayor precisión sus traslados.

“Es una gran noticia. Esta herramienta nos permite estar al nivel de los sistemas de transporte de las principales ciudades del mundo; es una herramienta global que hoy llega a Jalisco en beneficio de las y los usuarios del transporte público”, afirmó Lemus Navarro al presentar el proyecto, el cual también responde a compromisos asumidos con la comunidad estudiantil.

La primera fase del programa, que se prevé concluir en aproximadamente diez semanas, contempla la actualización de los archivos GTFS (General Transit Feed Specification) de las 220 rutas existentes, lo que permitirá que los recorridos aparezcan correctamente en los mapas digitales. Además, se integrarán las primeras 100 unidades que operarán rutas especiales previstas para el Copa Mundial de la FIFA 2026.

En una segunda etapa se incorporará la totalidad del parque vehicular del transporte público estatal —alrededor de 4 mil 500 unidades— para que su ubicación pueda visualizarse en tiempo real.

Esto permitirá a las y los usuarios conocer el tiempo de llegada de la unidad más cercana a su punto de origen, reducir tiempos de espera y optimizar la planeación de sus recorridos.

La presidenta de la Federación Estudiantil Universitaria, Fernanda Romero, celebró la implementación de la herramienta al señalar que facilitará el día a día de estudiantes y ciudadanía. Por su parte, el titular de la Secretaría de Transporte, Diego Monraz Villaseñor, destacó que con esta iniciativa Jalisco se convertirá en el primer estado del país en integrar de forma completa esta tecnología en su sistema de transporte público.