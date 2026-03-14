Guadalajara pone en marcha Blinkay para el pago de parquímetros en vía pública

Desde el sábado 14 de marzo entró en operación en Guadalajara la nueva aplicación Blinkay – Smart Parking App para el pago de parquímetros en la vía pública.

Con esta herramienta digital, las personas usuarias pueden cubrir la tarifa de estacionamiento desde su teléfono celular, como parte de la modernización del sistema municipal.

La Dirección de Movilidad municipal informó que la aplicación permite registrar un usuario y realizar el pago de forma virtual de manera sencilla. El sistema está diseñado para facilitar el uso de los cajones regulados y evitar el uso de métodos tradicionales de pago.

Entre sus principales beneficios destaca que el cobro se realiza únicamente por el tiempo exacto que se utiliza el espacio público. Las personas pueden detener el conteo del tiempo cuando dejan el cajón de estacionamiento o recibir el reembolso del saldo que no se haya utilizado.

La aplicación también permite recargar saldo en distintos establecimientos cercanos a las zonas reguladas, entre ellos Oxxo, 7‑Eleven, Farmacias del Ahorro y Farmacias Benavides, además de otros negocios afiliados.

Blinkay para el pago de parquímetros en vía pública

La nueva aplicación Blinkay: smart parking app puede descargarse a través de App Store y Play Store en los siguientes enlaces:

Android https://play.google.com/store/apps/details?id=com.integrapark.iparkmerel

IOS https://apps.apple.com/es/app/blinkay-smart-parking-app/id958170386

Las autoridades municipales aclararon que la operación del sistema de parquímetros no cambia: se mantienen las mismas zonas y cajones regulados, así como la tarifa vigente establecida en la Ley de Ingresos, sin ampliación de áreas ni incrementos en el costo.

Asimismo, continúa vigente el seguro por daños o robo para vehículos estacionados en estas áreas. En caso de requerir este servicio, las personas usuarias pueden acudir a las oficinas de la Dirección de Movilidad, ubicadas en la colonia Mezquitán Country.

Como parte del cambio de plataforma, la aplicación Kigo dejó de operar para el pago de parquímetros en el municipio, por lo que las autoridades invitan a la ciudadanía a descargar Blinkay y utilizarla para evitar sanciones.

Datos

La aplicación disponible es Blinkay – Smart Parking App .

. Permite pagar solo por el tiempo real utilizado en el cajón de estacionamiento.

en el cajón de estacionamiento. Se puede detener el conteo del tiempo desde el celular o recibir reembolso del saldo no utilizado .

desde el celular o recibir . El saldo puede recargarse en tiendas como Oxxo , 7‑Eleven , Farmacias del Ahorro y Farmacias Benavides .

, , y . No cambian las zonas de parquímetros ni las tarifas vigentes.

las zonas de parquímetros ni las tarifas vigentes. La aplicación anterior, Kigo, ya no funciona para pagar estacionamiento en Guadalajara.

Guía rápida:

Todo lo que necesitas saber sobre la nueva aplicación para los parquímetros virtuales de Guadalajara:

https://guadalajara.gob.mx/noticia/guia-rapida-todo-lo-que-necesitas-saber-sobre-la-nueva-aplicacion-para-los-parquimetros-virtuales-de-guadalajara