Nueva Ruta 8 de Mi Transporte conecta Huentitán con las Líneas 2 y 3 del Tren Ligero

Las personas que viven o se trasladan diariamente desde Huentitán cuentan desde ahora con una nueva alternativa para moverse por la ciudad. El Gobierno de Jalisco puso en operación la Ruta 8 de Mi Transporte Tren Ligero, un servicio que busca mejorar la conectividad entre la zona norte de Guadalajara y algunos de los principales sistemas de transporte masivo del Área Metropolitana.

Ruta 8 de Mi Transporte Tren Ligero

La nueva ruta une Huentitán con la zona de Avenida Revolución, recorriendo poco más de 20 kilómetros y facilitando el acceso a la Línea 2, la Línea 3 de Mi Tren y Mi Macro Calzada, lo que permitirá reducir tiempos de traslado y hacer más sencillos los transbordos para miles de usuarios.

Durante el inicio de operaciones, Karina Hermosillo Ramírez, coordinadora general de Gestión del Territorio del Gobierno de Jalisco, destacó que este proyecto forma parte de la estrategia estatal para consolidar un sistema de transporte más integrado, eficiente y accesible. Señaló que la Ruta 8 fortalecerá la conexión de Huentitán con el Centro de Guadalajara y con los principales corredores de transporte público.

Por su parte, Diego Monraz Villaseñor, secretario de Transporte de Jalisco, recordó que esta ruta complementa otras acciones recientes implementadas en el norte de la ciudad, como el servicio gratuito “GDL Te Lleva”, que enlaza distintas colonias con el Macro Periférico, Mi Macro Calzada y la Línea 1 del Tren Ligero. Añadió que ahora los usuarios también podrán acceder a los beneficios de los descuentos por transbordo hacia las Líneas 2 y 3, además de contar con unidades de mayor capacidad.

El director general del Sistema de Tren Eléctrico Urbano (SITEUR), Amílcar López Zepeda, explicó que la incorporación de esta ruta permitirá ampliar la cobertura del sistema en una de las zonas con mayor demanda de transporte. Indicó que se espera atender a alrededor de 7 mil 200 pasajeros diarios, principalmente estudiantes, trabajadores y habitantes del norte de Guadalajara.

En tanto, Mario Silva Rodríguez, jefe de la Oficina Ejecutiva de Presidencia del Gobierno de Guadalajara, destacó que el recorrido beneficiará de manera directa e indirecta a cerca de 21 colonias, al conectar puntos emblemáticos como la Barranca de Huentitán, Oblatos, la zona de San Juan de Dios y el Centro Histórico.

Ruta 8 de Mi Transporte Tren Ligero

La diputada local Alejandra Giadans Valenzuela, presidenta de la Comisión de Movilidad del Congreso del Estado, subrayó que continuará impulsando recursos para fortalecer el transporte público y resaltó que todas las unidades de la nueva ruta cuentan con accesibilidad universal.

La Ruta 8 opera con ocho autobuses Mercedes-Benz, adaptados para personas con discapacidad, con una frecuencia promedio de 10 minutos y un tiempo estimado de recorrido de 62 minutos, ofreciendo una alternativa más ágil para quienes diariamente cruzan la ciudad.

En los últimos meses, SITEUR también reforzó las rutas 1, 1-B, 3, 5, 5-B y 9 con unidades nuevas, como parte del programa estatal de modernización del transporte público, respaldado por una inversión de 2 mil 305 millones de pesospara renovar la flota de autobuses y trenes.