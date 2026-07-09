Arranca modernización de la planta Miravalle con inversión de 2 mil 500 millones de pesos

Con una inversión de 2 mil 500 millones de pesos, el Gobierno de Jalisco puso en marcha la renovación de la Planta Potabilizadora Número 1 (PP1), ubicada en Miravalle, una de las obras hídricas más importantes de la entidad al ser la principal fuente de abastecimiento para el Área Metropolitana de Guadalajara.

El proyecto contempla la construcción de un nuevo tren de potabilización que permitirá modernizar una infraestructura con más de 70 años de funcionamiento. Con ello, las autoridades buscan fortalecer el proceso de tratamiento del agua y atender los problemas relacionados con su calidad que durante años han reportado usuarios del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA).

La PP1 abastece de agua potable a seis de cada diez usuarios del organismo operador, por lo que las mejoras en sus procesos tendrán un impacto directo en una parte importante de la población de la metrópoli.

La intervención forma parte del Plan Estratégico Integral del Agua, una estrategia estatal enfocada en fortalecer la infraestructura hidráulica y garantizar un servicio más eficiente. En la ejecución del proyecto participan la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP), la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segia), la Comisión Estatal del Agua (CEA) y el SIAPA.

Con esta obra, el Gobierno de Jalisco busca incrementar la capacidad de potabilización y mejorar la calidad del suministro de agua para miles de hogares de la Zona Metropolitana de Guadalajara, además de reforzar la infraestructura hídrica para atender la demanda de los próximos años.