Zapopan apuesta por formar nuevos líderes con visión global

Formar liderazgos capaces de entender un entorno cada vez más complejo, aprovechar las nuevas tecnologías y participar activamente en la vida pública es el objetivo del Laboratorio de Ciudadanía Universal y Pensamiento Estratégico (CUPLAB), iniciativa presentada por el Gobierno de Zapopan y El Colegio de Jalisco.

Mediante un convenio de colaboración, ambas instituciones pondrán en marcha el Diplomado en Ciudadanía Digital y Pensamiento Estratégico, una formación de cinco meses dirigida a jóvenes y personas servidoras públicas interesadas en desarrollar capacidades para enfrentar retos globales, económicos, tecnológicos y sociales.

Zapopan impulsa una nueva generación de líderes con visión global y pensamiento estratégico

El presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangie Saade, destacó que impulsar nuevas generaciones de líderes es fundamental para contar con gobiernos más cercanos, innovadores y preparados para responder a las necesidades de la población.

“Hoy más que nunca necesitamos jóvenes preparados que eleven el nivel y la exigencia de la política. Zapopan ha sido un laboratorio de jóvenes, cómo no apoyarlos. Ustedes jóvenes no son el futuro, ustedes son el presente”, expresó.

La propuesta busca que las y los participantes desarrollen pensamiento crítico y estratégico, habilidades de liderazgo, capacidad de análisis y herramientas para tomar decisiones con base en evidencia, competencias que pueden aplicarse tanto en la vida profesional como en el servicio público.

Enrique Ibarra Pedroza, presidente de El Colegio de Jalisco A.C., explicó que el programa parte de la necesidad de actualizar el concepto de ciudadanía frente a los cambios de la época contemporánea y los nuevos desafíos que enfrenta la sociedad.

Por su parte, Salvador Villaseñor Aldama, coordinador general de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad de Zapopan, señaló que se busca formar perfiles con pensamiento disruptivo, capacidad para manejar conflictos y resolver problemas, además de conocimientos sobre herramientas emergentes como la inteligencia artificial aplicada a la función pública.

“Que tengan solución de problemáticas, personales y laborales, que tengan conocimiento sobre inteligencia artificial aplicada dentro de la función pública”, destacó.

La importancia de estos espacios también fue resaltada por Daniela Rosales, beneficiaria del programa, quien consideró indispensable que las nuevas generaciones fortalezcan su capacidad de análisis y su visión estratégica para responder a un entorno en permanente transformación.

“Hoy vivimos en un entorno cada vez más complejo, y por eso desarrollar pensamiento crítico, capacidad de análisis y visión estratégica resulta muy importante”, afirmó.

Zapopan impulsa una nueva generación de líderes con visión global y pensamiento estratégico

Con el CUPLAB, Zapopan y El Colegio de Jalisco buscan generar una nueva cantera de liderazgos capaces de innovar, construir soluciones y participar en las decisiones públicas. La apuesta es que una mejor preparación de las juventudes se traduzca, a largo plazo, en instituciones, gobiernos y comunidades con mayor capacidad para enfrentar los desafíos del futuro.

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