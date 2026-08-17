Clemente Castañeda recibe el máximo reconocimiento del CRT por impulsar el Día Nacional del Tequila

El senador Clemente Castañeda recibió el reconocimiento “Águila en Vuelo”, máxima distinción que otorga el Consejo Regulador del Tequila (CRT), por su trabajo para impulsar que el 24 de julio fuera declarado oficialmente como el Día Nacional del Tequila.

El senador Clemente Castañeda recibió el reconocimiento “’Aguila en Vuelo” que otorga el Consejo Regulador del Tequila (CRT)

La distinción fue entregada por Aurelio López Rocha, presidente del Consejo Regulador del Tequila, en presencia de integrantes del organismo y de Roberto Ciprés, presidente de la Cámara Nacional de la Industria del Tequila. El decreto que establece esta celebración fue publicado el pasado 28 de mayo en el Diario Oficial de la Federación.

Al recibir el reconocimiento, Castañeda señaló que lo asumía como un homenaje a las miles de personas que forman parte de la industria y cuyo trabajo cotidiano ha convertido al tequila en uno de los principales símbolos de México. El senador, quien coordina el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en el Senado, destacó además que esta bebida representa no sólo una industria de gran relevancia económica, sino también una expresión de la identidad y la cultura nacional.

El senador Clemente Castañeda recibió el reconocimiento “’Aguila en Vuelo” que otorga el Consejo Regulador del Tequila (CRT)

“Recibo este reconocimiento en nombre de una industria que es de enorme relevancia para nuestro país, pero es a la inversa: el reconocimiento es para las miles de personas que dedican todos los días su talento y su esfuerzo para que la industria del tequila sea una digna representante de lo que es nuestro país”, afirmó.

Castañeda también reconoció la participación del exdiputado federal Sergio Barrera, quien acompañó las gestiones legislativas para que la declaratoria avanzara, así como de la exdiputada Victoria Mercado, quien fue una de las primeras legisladoras en llevar el tema a tribuna. Barrera recibió igualmente el “Águila en Vuelo” por su contribución al proceso.

El senador Clemente Castañeda recibió el reconocimiento “’Aguila en Vuelo” que otorga el Consejo Regulador del Tequila (CRT)

López Rocha explicó que el galardón reconoce a quienes, desde distintas trincheras, han contribuido a la protección, difusión y salvaguarda de la primera denominación de origen mexicana. En tanto, Roberto Ciprés destacó la participación de Castañeda como aliado de la industria para concretar este acuerdo.

Durante el acto también estuvo presente el maestro Enrique Ibarra, quien ha recibido esta distinción en ediciones anteriores y resaltó de Castañeda su capacidad para construir puentes, generar entendimientos y alcanzar acuerdos.

El senador Clemente Castañeda recibió el reconocimiento “’Aguila en Vuelo” que otorga el Consejo Regulador del Tequila (CRT)

Con la declaratoria del 24 de julio como Día Nacional del Tequila, la industria suma una fecha oficial para celebrar una bebida que forma parte del patrimonio cultural, económico y simbólico de México.