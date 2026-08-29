PRISA cumple 80 años y apuesta por ampliar su presencia en México

La empresa jalisciense PRISA conmemoró 80 años de trayectoria con una ceremonia realizada en Guadalajara, donde representantes de la compañía y autoridades estatales destacaron su permanencia en el sector de pinturas y recubrimientos y plantearon los retos que enfrenta para los próximos años.

PRISA conmemora su 80 aniversario (danifotograf)

Fundada en Guadalajara en 1946 por René Agustín Rivial Gauthier, la empresa cuenta actualmente con cinco plantas productivas, cerca de mil colaboradores, más de 2 mil 500 productos y una red comercial de alrededor de 400 puntos de venta. Su operación abarca distintas regiones del país y también mantiene actividad comercial en mercados internacionales.

Durante el aniversario, Juan Carlos Caballero, CEO de Pinturas PRISA, señaló que uno de los objetivos para esta nueva etapa es fortalecer la presencia de la compañía en el sur de México, donde históricamente su participación había sido menor.

“Hoy estamos en un programa de expansión a nivel nacional, particularmente en lugares como el sur de México, donde teníamos una presencia más limitada. Ya contamos con un equipo y estamos empezando a trabajar directamente con muchos clientes”, explicó.

La empresa desarrolla productos para distintos sectores, entre ellos el industrial, arquitectónico, automotriz y de construcción, además de soluciones especializadas como recubrimientos anticorrosivos, impermeabilizantes y sistemas para madera y superficies deportivas.

A la par de su operación nacional, PRISA ha enviado productos a países como Estados Unidos, Canadá, China, Japón, Venezuela y otras naciones de Latinoamérica. De acuerdo con Caballero, la intención es mantener esta actividad y explorar nuevas oportunidades fuera del país.

“Tenemos productos de muy alta calidad que hoy enviamos a diferentes partes del mundo. Buscamos que, cuando nuestro producto llegue a otro país, sea reconocido como un producto de primer nivel”, afirmó.

PRISA conmemora su 80 aniversario (danifotograf)

La evolución de la compañía ha estado acompañada por inversiones en infraestructura. En 2024 puso en operación la planta ALFA, con la que fortaleció su capacidad productiva y su enfoque en procesos sustentables. Actualmente, sus cinco plantas atienden diferentes necesidades y segmentos del mercado.

La ceremonia también fue un espacio para reconocer a René Rivial León y Lupita Vergara de Rivial, a quienes la empresa atribuye un papel relevante en su consolidación. La trayectoria de Rivial León se ha extendido además a organismos empresariales y proyectos sociales y culturales de Jalisco. Fue presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara entre 1993 y 1994 y participó en iniciativas relacionadas con Expo Guadalajara, el Consejo Regulador del Tequila y el Encuentro Internacional del Mariachi y la Charrería.

En representación del gobernador Pablo Lemus Navarro, el jefe de Gabinete del Gobierno de Jalisco, Alberto Esquer Gutiérrez, destacó la permanencia de la empresa y su impacto en la generación de empleos.

“Casi 1,000 familias, gracias a PRISA, van a la escuela, tienen un trabajo y tienen una familia… Las familias hacen la diferencia en Jalisco y eso es PRISA”, expresó.

Para Caballero, el aniversario representa más que una revisión de la trayectoria de la compañía y plantea el desafío de mantener su operación durante las próximas décadas.

“El gran reto que tenemos adelante es el de seguir construyendo un futuro de 80 años más”, señaló.

PRISA conmemora su 80 aniversario (danifotograf)

Con ello, PRISA inicia una nueva etapa centrada en ampliar su presencia territorial, fortalecer su operación y mantener su participación en mercados nacionales e internacionales, a partir de una trayectoria que comenzó hace ocho décadas en Guadalajara.