Jalisco TV en los Premios TAL México 2026

La televisión pública también puede ser una ventana para mirar de cerca lo que ocurre en un territorio y, sobre todo, a quienes lo habitan. Ese es el hilo que une a los dos proyectos de Jalisco TV que este año fueron reconocidos en los Premios TAL México 2026.

El Sistema Jalisciense de Radio y Televisión (SJRTV), a través de Jalisco TV, obtuvo dos galardones en esta edición de los premios, considerados entre los reconocimientos relevantes para las producciones de televisión pública de América Latina. Los proyectos distinguidos fueron “Mujeres al Frente”, en la categoría Relevancia Social, y “Así Somos en Jalisco”, en Identidad en Pantalla.

Premios TAL México 2026

“Mujeres al Frente” lleva a la pantalla historias, voces y aportaciones de mujeres desde distintas perspectivas. El proyecto forma parte de los contenidos de Jalisco TV que buscan acercarse a temas de interés social y dar espacio a relatos que permiten conocer otras experiencias y realidades.

El segundo reconocimiento tiene una mirada más territorial. “Así Somos en Jalisco” aparece cada media hora en la programación de Jalisco TV y convierte a habitantes de distintos municipios en protagonistas de pequeñas piezas audiovisuales.

Más que funcionar únicamente como una identificación del canal, la serie recorre rostros, paisajes, comunidades y expresiones que forman parte de la diversidad jalisciense. La intención es que, al mirar la pantalla, el público pueda encontrar también algo de su propio entorno: una comunidad, una tradición, un paisaje o simplemente a la gente que da vida a cada región.

Premios TAL México 2026

Una televisión que mira hacia sus comunidades

El reconocimiento a “Así Somos en Jalisco” pone el foco en una de las posibilidades de la televisión pública: construir identidad a partir de las historias cotidianas y de la diversidad de los lugares que conforman un estado.

Para Gabriela Aguilar, directora general del SJRTV, los dos premios representan el trabajo colectivo que hay detrás de las producciones y, particularmente, destacó que “Así Somos en Jalisco” pone en pantalla a la gente de los municipios.

La directora señaló que el proyecto recuerda, a través de cada emisión, que la identidad del estado está en sus mujeres, hombres, municipios y en la diversidad de historias que los distinguen.

Sobre “Mujeres al Frente”, Aguilar destacó que ambos reconocimientos son un estímulo para continuar generando televisión pública con propósito, identidad y conexión con Jalisco.

Los Premios TAL buscan reconocer producciones y proyectos de televisión pública en distintos géneros y formatos, además de visibilizar contenidos que generan aportaciones a sus audiencias.

Para Jalisco TV, los dos galardones representan también una oportunidad para poner en valor una televisión que busca contar el estado desde sus propios protagonistas: las personas y comunidades que, desde diferentes puntos de Jalisco, construyen todos los días las historias que llegan a la pantalla.