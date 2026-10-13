Expo Joya abre sus puertas con el impulso a la joyería hecha en México

La industria joyera comenzó una nueva edición de Expo Joya en Guadalajara, con la participación de representantes empresariales y autoridades que destacaron la calidad de la manufactura mexicana, el potencial exportador del sector y la importancia de generar nuevas oportunidades de negocio.

Expo Joya en Guadalajara

La inauguración se realizó este martes 13 de octubre en Expo Guadalajara, donde la presidenta de la Cámara de Joyería Jalisco, Lourdes Cázares Ruiz, dio la bienvenida a expositores, compradores y representantes de distintos organismos. En su mensaje, comparó el potencial de la joyería mexicana con la dalia, flor originaria de México que se cultiva en distintas partes del mundo, como símbolo de una industria capaz de trascender fronteras sin perder su identidad.

Cázares señaló que México registró exportaciones de artículos de joyería por 394 millones de dólares y que Estados Unidos es su principal socio comercial, seguido de Canadá, Reino Unido, Irlanda y Suiza. También destacó que la Cámara de Joyería Jalisco incrementó 15% la afiliación de empresas dedicadas a la fabricación nacional, además de ampliar su presencia en Baja California, Ciudad de México, Zacatecas y Yucatán.

Expo Joya en Guadalajara

La dirigente subrayó que Expo Joya, con más de cuatro décadas de trayectoria, se ha consolidado como un punto de encuentro para fabricantes, diseñadores, comercializadores y compradores, donde se presentan tendencias y se abren oportunidades para fortalecer la cadena de valor de la industria.

Durante el acto también se reconoció la constancia de la organización, que ha mantenido su actividad durante más de 40 años, con la interrupción de la pandemia. En otro de los mensajes inaugurales se resaltó que la joyería integra procesos especializados de diseño, manufactura artesanal e industrial, logística y comercialización internacional, por lo que representa un sector relevante para la economía jalisciense.

La exposición contempla joyería de oro y plata, relojería, bisutería, accesorios, insumos, maquinaria y herramientas, con un enfoque dirigido a compradores y profesionales del ramo.

Expo Joya en Guadalajara

Representantes en la inauguración

En el presídium estuvieron Lourdes Cázares Ruiz, presidenta de la Cámara de Joyería Jalisco; José Andrés Orendain de Obeso, presidente de Expo Guadalajara; Eduardo Ramírez Leal, secretario general de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin); Mariana Orozco Álvarez, directora de Emprendimiento y Promoción Económica de Guadalajara; Efrén Díaz Castillero, director general de Mejora Regulatoria de Jalisco; Antonio Lancaster-Jones González, presidente de Industriales Jalisco, y Ramiro Saldaña Tapia, coordinador de Expo Joya 2026.

También participaron César Sánchez Barajas, subsecretario de Desarrollo Artesanal de Zacatecas, y Arturo Tronco Guadiana, director comercial de Peñoles.

Expo Joya permanecerá abierta hasta el jueves 15 de octubre, con tres días de actividad para impulsar los encuentros comerciales y acercar a los compradores a las novedades de la industria.

Expo Joya en Guadalajara

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