Rehabilitan área pesquera en Valle de Guadalupe con inversión de 500 mil pesos

Con una inversión de 500 mil pesos, el Gobierno de Jalisco inició la rehabilitación del área de procesamiento pesquero de la cooperativa Rancho El Saucito, ubicada en la Presa El Salto, en Valle de Guadalupe, con el propósito de mejorar las condiciones de trabajo y fortalecer la actividad pesquera de la región.

Rehabilitación de área pesquera en Valle de Guadalupe

El proyecto contempla obras de mantenimiento en las instalaciones y la entrega de equipo para la captura de peces, acciones que beneficiarán directamente a 61 socios de la cooperativa y que podrían alcanzar a más de 300 personas, entre pescadores, sus familias y quienes participan en el manejo y procesamiento de los productos.

Los recursos provienen del programa de Proyectos Estratégicos Agropecuarios, Pesqueros y Acuícolas de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) Jalisco.

Eduardo Ron Ramos, titular de la dependencia, informó que los trabajos incluyen la renovación de los sistemas hidráulico y eléctrico, la reparación del techo, el resanado de muros interiores y exteriores, así como la instalación de puertas y ventanas. También se realizaron labores de pintura en el inmueble.

La intervención busca mejorar las condiciones de sanidad e inocuidad durante el manejo y procesamiento de los productos pesqueros, además de brindar mayor seguridad a quienes trabajan en las instalaciones.

Como parte del apoyo, la cooperativa recibirá un motor, dos embarcaciones de fibra de vidrio y artes de pesca para la captura. Estos recursos permitirán sustituir herramientas deterioradas y fortalecer la capacidad operativa de los pescadores.

La rehabilitación se suma a las acciones de impulso a la actividad acuícola en la zona. De acuerdo con la SADER Jalisco, en lo que va de 2026 se han donado y vendido más de un millón de crías de tilapia que fueron sembradas en la Presa El Salto, también en Valle de Guadalupe.

Con estas acciones, la dependencia busca respaldar la producción pesquera y mejorar las condiciones en las que se desarrollan las actividades de las cooperativas locales.