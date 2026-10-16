Pixelatl celebra 15 años y reúne en Jalisco al talento creativo internacional

La animación, los videojuegos y las historias ilustradas han encontrado nuevas formas de conectar con públicos de todo el mundo. Detrás de estas producciones existe una comunidad de artistas, guionistas, directores y productores que busca llevar sus proyectos a nuevas pantallas y mercados, una dinámica que tendrá como punto de encuentro a Jalisco con la edición número 15 del Festival Pixelatl.

Del 7 al 14 de noviembre, Guadalajara y Zapopan recibirán a profesionales y creadores independientes de México y otros países para compartir experiencias, presentar proyectos, participar en talleres y establecer vínculos con la industria internacional del entretenimiento.

En esta edición, Francia será el País Invitado de Honor, con una delegación que incluye a Jérémy Clapin, director nominado al Óscar; Véronique Encrenaz, directora del Mercado Internacional de Animación (MIFA) de Annecy, y Luce Grosjean, presidenta y cofundadora de MIYU Distribution.

El encuentro busca acercar a los creadores latinoamericanos a nuevas oportunidades de desarrollo y distribución, además de propiciar el intercambio entre quienes construyen historias a través de la animación, el cómic y los videojuegos.

Festival Pixelatl 2026

Historias que cruzan fronteras

La programación reunirá a artistas vinculados con producciones reconocidas internacionalmente. Entre ellos destaca el australiano Costa Daniel Kassab, director de arte de la serie infantil Bluey, quien compartirá su experiencia en el desarrollo visual de una producción que ha conectado con audiencias de distintas edades y países.

También participará Sandra Powers, escritora, directora y editora nominada a tres premios Emmy, conocida por su trabajo en The Legend of Korra y Moon Girl and Devil Dinosaur. A la lista se suma Ross O’Donovan, animador que pasó de crear contenidos en YouTube a desarrollar su propia serie, Gameoverse, así como Huahua Zhu, artista visual de Shanghái que ha colaborado con estudios como miHoYo, Supercell y NetEase.

Uno de los anuncios destacados será la presentación exclusiva de un avance de la primera temporada de Knights of Guinevere, con la participación de Dana Terrace y Soti Alexander, acompañadas por Amber Blade Jones y GLITCH Productions.

El talento mexicano también tendrá un lugar central. La cineasta tapatía Sofía Carrillo impartirá la conferencia inaugural, mientras que la productora Nidia Santiago, nominada al Óscar y cofundadora de IKKI Films, compartirá su experiencia en el impulso de proyectos latinoamericanos.

La programación incluye, además, a Natalia Pájaro, ganadora del Premio Ariel por su cortometraje Desdoblándome, y a creadores de distintas regiones del país que trabajan en ilustración, novela gráfica, animación en stop motion y webcómic.

Festival Pixelatl 2026

Zapopan abre una nueva sede

Por primera vez, el festival tendrá actividades exclusivas en Zapopan, donde comenzará el encuentro y se abrirán espacios para que la comunidad creativa conozca herramientas, comparta conocimientos y establezca contactos profesionales.

Las jornadas del 7 y 8 de noviembre se desarrollarán en la Casa del Autor y en INGENIA, dos espacios que recibirán parte de la programación dirigida a artistas, emprendedores y profesionales de las industrias creativas.

Posteriormente, del 10 al 14 de noviembre, las actividades se trasladarán a Guadalajara, con sedes como Ciudad Creativa Digital, Indie 100, la Universidad Tecnológica de Jalisco, la Plataforma Abierta de Innovación y Cine Cabañas.

La presencia de Pixelatl en ambos municipios permitirá reunir distintas expresiones de una industria en la que el talento artístico convive con la tecnología, la narrativa y los modelos de negocio. Para los creadores independientes, estos encuentros representan una oportunidad para mostrar su trabajo, encontrar colaboradores y acercarse a quienes pueden contribuir a llevar sus historias a otros públicos.

El programa contempla la participación de más de un centenar de conferencistas, talleristas y ejecutivos, con actividades para quienes ya forman parte de la industria y para quienes buscan abrirse camino en ella.

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