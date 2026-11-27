El Gobierno de Jalisco y la Universidad de California en San Diego (UC San Diego) firmaron un Memorándum de Entendimiento para impulsar la colaboración académica y científica, promover el intercambio de estudiantes e investigadores y desarrollar proyectos conjuntos en educación e innovación tecnológica.

El acuerdo fue encabezado por el gobernador Pablo Lemus Navarro y el rector de la UC San Diego, Pradeep Khosla, quienes coincidieron en la importancia de fortalecer los vínculos entre Jalisco y Estados Unidos para ampliar las oportunidades de desarrollo y formación de talento especializado.

Durante el encuentro, Lemus Navarro destacó la apuesta del estado por la industria tecnológica y la especialización en sectores como los semiconductores, en contraste con otras entidades que privilegiaron el desarrollo automotriz.

El Gobernador del Estado, Pablo Lemus, encabeza la firma de memorándum de entendimiento entre la Universidad de California San Diego y el Gobierno de Jalisco

“Queremos que nuestros jóvenes estudien, que nuestros jóvenes puedan diseñar semiconductores, que los puedan patentar para crear sus propias empresas o bien para poderles vender a los grandes corporativos internacionales. Eso es lo que estamos buscando, cada vez más talento”, expresó.

El mandatario señaló que Jalisco se posiciona como líder nacional en producción de semiconductores, segundo lugar en exportaciones, tercero en Inversión Extranjera Directa y primer lugar en patentes. También aseguró que durante el primer y segundo trimestre del año las exportaciones estatales crecieron más de 100 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior.

Por su parte, Pradeep Khosla consideró que México tendrá un papel relevante en el desarrollo económico y tecnológico de Estados Unidos durante el siglo XXI, por lo que destacó la necesidad de profundizar la relación entre ambas regiones mediante alianzas académicas y de investigación.

El rector agregó que la colaboración también debe fortalecer los vínculos culturales con las comunidades mexicanas y mexicoamericanas. Como ejemplo, mencionó la reciente instalación de una escultura monumental del artista jalisciense José Noé Suro en el campus universitario.

En el acto también se instaló y tomó protesta a los integrantes del Consejo de la Política Pública de Innovación y Alta Tecnología de Jalisco, órgano que busca institucionalizar esta agenda mediante la participación de los sectores público, privado, académico y social, bajo el modelo de la cuádruple hélice.

Mauro Garza Marín, coordinador general estratégico de Crecimiento y Desarrollo Económico, señaló que este consejo permitirá articular a los actores estratégicos del estado y generar políticas y proyectos de largo alcance.

En tanto, Fanny Valdivia Márquez, secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología, destacó que uno de los objetivos centrales es formar ingenieras e ingenieros con las capacidades que demanda la industria tecnológica internacional, particularmente en el diseño y desarrollo de componentes especializados.

Rafael Fernández de Castro Marín, director del Centro de Estudios para Estados Unidos y México de la UC San Diego, reconoció el potencial tecnológico de Jalisco y la importancia de establecer mecanismos de cooperación en investigación, inteligencia artificial y desarrollo académico.

A su vez, Marco Antonio Estrella, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CANIETI), resaltó la importancia de consolidar el consejo para atender los retos y oportunidades de sectores como semiconductores, inteligencia artificial, manufactura avanzada y tecnologías de la información.

El memorándum establece una base de colaboración que podrá concretarse mediante proyectos específicos de movilidad estudiantil y docente, prácticas de investigación, programas educativos conjuntos, laboratorios, educación virtual e intercambio de publicaciones y materiales académicos.

PARA SABER

La UC San Diego cuenta con un presupuesto de 2 mil millones de dólares para investigación y es considerada la tercera universidad pública más importante de Estados Unidos.