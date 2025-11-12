COBUPEJ e ITESO firman convenio para fortalecer la búsqueda de personas desaparecidas en Jalisco

Con el objetivo de fortalecer las acciones de búsqueda y localización de personas desaparecidas en Jalisco, la Secretaría General de Gobierno, a través de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco (COBUPEJ), y el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) firmaron un convenio de colaboración que permitirá unir esfuerzos técnicos, académicos y de investigación en esta materia.

Durante la firma del acuerdo, el secretario general de Gobierno, Salvador Zamora Zamora, subrayó la importancia de generar vínculos entre el gobierno y las instituciones académicas para fortalecer las capacidades de análisis, formación y respuesta ante el fenómeno de la desaparición de personas.

“Apostamos por el conocimiento, por la unión de esfuerzos entre sociedad civil, académicos y el gobierno para hacer de este vínculo interinstitucional un eje transformador que dé mejores resultados”, señaló Zamora.

Por su parte, el rector del ITESO, Alexander Paul Zatyrka Pacheco, S.J., destacó que este convenio representa una oportunidad para sumar capacidades y generar conocimiento que contribuya a la búsqueda de personas desde una perspectiva humanista y técnica.

“Su objetivo es la promoción e intercambio de experiencias, así como la asesoría técnica mutua en temas relacionados con la búsqueda y localización de personas, a fin de desarrollar programas conjuntos de interés común y para el beneficio de la sociedad”, indicó Zatyrka.

El convenio contempla el intercambio de conocimientos, capacitación especializada, asesoría técnica para concretar el Programa Estatal de Búsqueda y otros instrumentos normativos, además de la creación de mecanismos de evaluación y seguimiento que aseguren un impacto directo en las políticas públicas y en la atención a las familias de personas desaparecidas.

El acuerdo fue firmado por Salvador Zamora Zamora, secretario general de Gobierno; Víctor Hugo Ávila Barrientos, comisionado de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco; Alexander Paul Zatyrka Pacheco, S.J., rector del ITESO; y Luis Enrique González Araiza, director del Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia “Francisco Suárez, S.J.”

Con esta alianza, COBUPEJ e ITESO reafirman su compromiso de colaborar desde los ámbitos gubernamental y académico para fortalecer la búsqueda de personas desaparecidas en Jalisco, bajo una perspectiva de derechos humanos y respeto a la dignidad de las víctimas y sus familias.