UdeG y Universidad de Medellín firman alianza académica

Convenio. El Rector de la Universidad de Medellín, doctor Néstor Raúl Posada Arboleda y la Rectora General de la UdeG, maestra Karla Planter Pérez.

La Universidad de Guadalajara (UdeG) y la Universidad de Medellín, de Colombia, firmaron una Carta de intención que marca el inicio de una colaboración estratégica orientada al estudio y transformación de las ciudades. Como parte de este acuerdo, ambas instituciones impulsarán la creación de la Cátedra Medellín-Guadalajara, un espacio académico que abordará temas urbanos desde una perspectiva interdisciplinaria y humanista.

Durante la firma, la Rectora General de la UdeG, maestra Karla Planter Pérez, destacó que esta iniciativa permitirá explorar rutas compartidas entre ambas ciudades y países, con énfasis en la transformación social a través del conocimiento. “Nosotros educamos para transformar. Las universidades generamos conocimiento porque lo que queremos es intervenir la realidad para transformarla”, afirmó.

Planter Pérez subrayó la urgencia de repensar las ciudades desde el individuo, promoviendo espacios que favorezcan la salud física, emocional y mental, así como el encuentro interpersonal. Por su parte, el Rector de la Universidad de Medellín, doctor Néstor Raúl Posada Arboleda, celebró el acuerdo como un puente académico entre Colombia y México que permitirá reflexionar sobre los desafíos urbanos, la sostenibilidad, la movilidad y la cultura.

El convenio también contempla la creación de un laboratorio de estudios de ciudad, que fortalecerá la producción de conocimiento sobre dinámicas urbanas en ambas regiones. Posada Arboleda entregó un reconocimiento a Planter Pérez por sus aportes a la educación superior.

Sergio Roldán Gutiérrez, Director General del City Science Lab del Instituto Tecnológico de Massachusetts y la UdeG, explicó que la Cátedra Medellín-Guadalajara será dirigida por ambas universidades y se enfocará en generar contenido y metodologías innovadoras para el desarrollo urbano. “Esperamos que sea el inicio de muchas posibilidades en convenios específicos de colaboración para que podamos trabajar juntos en producción intelectual”, señaló.

Con esta alianza, la UdeG y la Universidad de Medellín reafirman su compromiso con la cooperación internacional y la construcción de conocimiento que impacte positivamente en la vida urbana y el bienestar colectivo.(Con información de la UdeG)