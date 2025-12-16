UdeG aprueba Presupuesto 2026 y presenta Plan de Desarrollo Institucional

. Fotos: Fernanda Velázquez y Gustavo Alfonzo

En sesión extraordinaria celebrada en el Paraninfo Enrique Díaz de León, el Consejo General Universitario (CGU) de la Universidad de Guadalajara aprobó el Presupuesto de Ingresos y Egresos 2026, que asciende a 19 mil 308 millones 566 mil 848 pesos.

Este monto se integra por:

7 mil 676 millones 175 mil 792 pesos de subsidio federal.

de subsidio federal. 9 mil 632 millones 150 mil 456 pesos de subsidio estatal.

de subsidio estatal. 2 millones 249 mil 600 pesos de ingresos autogenerados.

La Rectora General, maestra Karla Planter Pérez, explicó que la distribución permitirá continuar con la construcción de los centros universitarios de Tlaquepaque, Chapala, Guadalajara y Tlajomulco, además de iniciar la red de Hospitales Civiles en Puerto Vallarta y Zapotlán el Grande, con financiamiento compartido entre el gobierno estatal y la universidad.

Planter Pérez lamentó que el presupuesto no tuvo crecimiento respecto al año anterior, con un incremento de apenas 2.4 por ciento, por debajo de la inflación. Señaló que se realizan gestiones ante la Secretaría de Educación Pública para que el aumento de 1.69 por ciento se eleve al menos a 1.8, como en otras instituciones públicas.

Plan de Desarrollo Institucional

Durante la sesión se presentó el Plan de Desarrollo Institucional 2026-2032, construido con la participación de la comunidad universitaria y la sociedad. El documento se articula en cinco ejes estratégicos:

Formación de calidad para la vida. Generar conocimiento. De la mano con la sociedad. Cultura que nos une. Gestión que construye.

El Vicerrector Ejecutivo, doctor Héctor Raúl Solís Gadea, destacó que el plan reafirma los valores de la institución: libertad de cátedra e investigación, autonomía, compromiso social y formación integral de profesionales competentes. También incorpora principios de bienestar, respeto a derechos, equidad de género y reivindicación de minorías, además de indicadores para evaluar la gestión.

Homenaje a la FIL Guadalajara

El CGU aprobó la imposición oficial de la leyenda “40 años de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara” en todos los documentos oficiales de 2026, como homenaje a la feria más importante del libro en español y la segunda en relevancia mundial.

Asimismo, se acordó que el periodista y escritor Martín Caparrós reciba el Doctorado Honoris causa en Madrid, su lugar de residencia, tras no poder asistir a la FIL por motivos de salud.

Otros acuerdos relevantes