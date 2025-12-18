UdeG será sede del XII Encuentro Internacional de Huertos Educativos en 2026

. Del 22 al 26 de abril de 2026, por primera vez la UdeG será sede. Cortesía CUTlajomulco

Del 22 al 24 de abril de 2026, el Centro Universitario de Tlajomulco (CUTlajomulco) de la Universidad de Guadalajara será sede del XII Encuentro Internacional de Huertos Educativos, un espacio que busca promover el intercambio de ideas y prácticas en torno a la agricultura urbana y los huertos como herramientas educativas y comunitarias.

La doctora Paloma Gallegos Tejeda, académica del CUTlajomulco, destacó que los huertos educativos no sólo fomentan la producción sustentable de alimentos, sino que también fortalecen la cohesión social mediante el intercambio de experiencias, productos y semillas. Además, subrayó su potencial como espacios terapéuticos para la salud mental, una línea de investigación que ya se desarrolla en la universidad.

El encuentro está abierto a profesionales, organizaciones civiles, comunidades educativas rurales y urbanas, docentes, investigadores, estudiantes y público interesado en agroecología, cuidado ambiental y alimentación saludable.

Ejes temáticos

La edición 2026 se enfocará en cuatro líneas principales:

Alimentación e integridad en salud

Educación y sensibilización socioambiental en huertos educativos y comunidades de aprendizaje

Agroecología

Co-creación y sostenimiento de huertos educativos

Actividades

Se convocará a talleristas para impartir actividades dirigidas a adultos, jóvenes, niñas y niños, desde nivel preescolar hasta posgrado. El programa incluirá:

Mesas de diálogo

Presentación de carteles y materiales educativos

Proyección de videos y podcasts

Actividades artísticas y culturales

Feria de intercambio de experiencias

Contexto internacional

Es la primera vez que la UdeG será sede de este encuentro, que anteriormente se realizó en Uruguay, Colombia y Brasil. Según Gallegos Tejeda, la edición combinará temas como huertos terapéuticos, pedagogía de la agricultura y técnicas de producción urbana, consolidando el papel de estos espacios en la educación y la vida comunitaria.

Convocatoria

Actualmente está abierta la inscripción de propuestas de actividades. Las personas interesadas pueden enviar sus proyectos al correo encuentro.rihe2026@gmail.com antes del 15 de enero de 2026.