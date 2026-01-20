UdeG impulsa movilidad y nuevos espacios académicos en el CUCS

. .

La Universidad de Guadalajara (UdeG) dio un paso significativo en favor de su comunidad universitaria del Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS), al presentar un nuevo servicio de transporte sin costo para estudiantes y docentes, además de iniciar la construcción del edificio de Enfermería y entregar espacios rehabilitados en la Escuela Antigua de Medicina.

Transporte gratuito para la comunidad CUCS

La empresa RECAL donó un autobús que será incorporado a la Ruta CUCS, proyecto que brindará movilidad gratuita entre distintas sedes académicas. La Rectora General de la UdeG, maestra Karla Planter Pérez, agradeció el gesto y subrayó que este apoyo marcará la diferencia en la permanencia escolar.

“El transporte parece una cotidianidad, pero en realidad define entre estudiar o no estudiar”, expresó.

El Rector del CUCS, doctor Eduardo Gómez Sánchez, explicó que la ruta conectará el CUGuadalajara, el CUCEI y la Escuela Antigua de Medicina, con capacidad para trasladar a más de 200 pasajeros diariamente. El impacto será directo en la reducción de gastos de traslado, mayor seguridad, sostenibilidad ambiental y accesibilidad académica.

La donación se concretó a través de la Fundación Universidad de Guadalajara, AC. Su presidente, maestro José Trinidad Padilla López, destacó la importancia de la vinculación con el sector productivo. En el mismo acto, el grupo PISA anunció una donación superior a un millón y medio de pesos en equipo de simulación clínica y medicamentos para el CUCS.

Nuevo edificio de Enfermería

Autoridades universitarias colocaron la primera piedra del Edificio F de Enfermería, que contará con siete pisos, modernos espacios académicos y administrativos, áreas verdes y plazoletas. La inversión total será de 220 millones de pesos.

Planter Pérez refrendó su compromiso de renovar y adecuar los espacios de la Red Universitaria: “Comenzamos con una inversión inicial de 30 millones, pero se irá destinando más dinero hasta concluir este espacio para ustedes, profesionales de la Enfermería”.

Rehabilitación de la Escuela Antigua de Medicina

En el núcleo del Antiguo Hospital Civil se ejecutó un proyecto integral de rehabilitación y modernización de la Escuela Antigua de Medicina, con una inversión superior a los 10 millones de pesos. Las mejoras incluyen seguridad, conectividad y condiciones de enseñanza.

Durante la ceremonia, la Rectora General entregó un reconocimiento al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) por ceder en comodato una gran aula que funcionará como espacio de usos múltiples, salón cultural y laboratorio.

“Gracias a la colaboración podemos seguir avanzando y cumplir compromisos con nuestra comunidad”, señaló.