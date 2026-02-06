Disfonías, un podcast para hablar de diversidad sexual en Jalisco

. .

El podcast Disfonías. Historias muy reales de la diversidad sexual en Jalisco busca abrir un espacio de escucha y reflexión sobre las distintas identidades sexo-genéricas en el estado. Creado por egresados del CUCSH y CUCiénega, el proyecto reúne testimonios que van desde la aceptación en entornos familiares hasta la inseguridad y las desapariciones que afectan a la comunidad LGBTQ+.

Uno de los relatos centrales es el de “Mau”, quien desde pequeño supo que era gay y enfrentó rechazo en un entorno conservador. Su historia, marcada por unos skinny jeans rojos que terminaron uniendo a su familia, es ejemplo de cómo las vivencias personales se convierten en símbolos de resistencia y reconciliación.

La serie rescata cinco testimonios del libro Sarao. Historias mexicanas LGBTQ+ y suma un relato inédito. Mujeres lesbianas, personas trans, asexuales, hombres gays y otras identidades comparten sus experiencias en seis episodios que se estrenarán a partir de abril en el medio cultural Ciudad Olinka, con transmisión prevista también en Jalisco Radio y Radio UdeG.

Iván Serrano Jáuregui, responsable de la posproducción, destacó que el sonido es clave para sensibilizar frente a discursos de odio: “El reto es encontrar esos sonidos que remiten a la nostalgia, pero que también den ese dejo de esperanza”. Por su parte, la productora Mitzi Pineda subrayó la importancia de regresar a las historias de amor y de adversidad para recordar que los derechos son universales.

El proyecto, apoyado por la convocatoria Proyecta de la Secretaría de Cultura de Jalisco, también contará con portadas ilustradas por artistas locales pertenecientes a la diversidad sexual.

Previo al lanzamiento oficial, el primer episodio se presentó en una escucha colectiva en el Edificio Arroniz, con la presencia de Mauricio Preciado, protagonista de la historia inicial.

Además de visibilizar las realidades de la diversidad sexual en Jalisco, Disfonías busca convertirse en un archivo sonoro que preserve la memoria colectiva de estas comunidades. Sus creadores destacan que cada testimonio no solo aporta a la sensibilización del público, sino que también constituye un registro histórico que permitirá comprender cómo se viven y se narran las identidades sexo-genéricas en el estado en este momento de la historia.