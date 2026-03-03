Licencia menstrual: avance legislativo en México, pendiente en Jalisco

. .

El reconocimiento de la licencia menstrual avanza en México. Este permiso laboral, legislado en entidades como Colima, Hidalgo, Tamaulipas, Quintana Roo, Campeche, Nuevo León, Michoacán y la Ciudad de México, otorga a mujeres y personas menstruantes la posibilidad de ausentarse de sus espacios de trabajo con goce de sueldo cuando presentan dismenorrea incapacitante.

En la capital del país, el Congreso aprobó dos iniciativas que reforman la Ley Federal del Trabajo y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, estableciendo dos días al mes de licencia con goce de sueldo.

La maestra Violeta Yazmín Sandoval Cortés, coordinadora del Centro de Estudios de Género del CUCSH de la UdeG, explicó que en Jalisco se presentaron iniciativas similares en 2022 y 2023, pero fueron dadas de baja en la plataforma Infoleg, quedando sin avance. Dichas propuestas contemplaban de dos a seis días de incapacidad laboral con comprobante médico, sin afectar prestaciones ni derechos laborales.

Sandoval Cortés subrayó que en Jalisco los esfuerzos se han concentrado en la menstruación digna, vinculada al acceso gratuito de productos menstruales, mientras que el debate sobre la licencia menstrual no ha tenido la relevancia necesaria. “Estamos en espera de que puedan retomarse estas iniciativas o presentarse otras que beneficien también a personas en espacios escolares”, señaló.

. .

El informe “Menstruación y productividad laboral: el tabú que impacta el resultado del negocio” revela que 45% de mujeres mexicanas se ausentan de su trabajo por molestias menstruales, lo que repercute en sus ingresos: a 35% se le descuenta parte del salario y 2.4% ha sido despedida.

Para Sandoval Cortés, la licencia menstrual no es un privilegio, sino una necesidad vinculada con políticas de salud que permitirían un mejor diagnóstico y acompañamiento. Además, insistió en que debería extenderse al ámbito escolar, pues muchas estudiantes dejan de asistir por dolor incapacitante o estigma social, generando desigualdad.

Finalmente, destacó que aprobar esta iniciativa y adaptarla para mujeres, hombres trans y personas no binarias contribuiría a visibilizar la menstruación como un asunto público y político, dejando atrás la idea de que se trata de un proceso privado. (Con información de la UdeG)